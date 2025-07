Samsung lancia One UI 8 Beta 3: tutte le novità

Il momento del lancio della nuova One UI 8 sembra avvicinarsi sempre più, con Samsung che in queste ore ha fornito agli sviluppatori l’accesso alla terza beta per questo nuovo aggiornamento dell’interfaccia basato su Android 16. Le novità sembrerebbero essere poche, con una sostanziale correzione degli errori riscontrati dagli utenti.

Samsung One UI 8 Beta 3: poche novità ma tanti bug fix

Crediti: SamMobile

One UI 8 Beta 3 con il numero di build ZYFA e la patch di sicurezza di giugno 2025 è disponibile da qualche ore su Samsung Galaxy S25, con un rollout globale che potrebbe essere completato soltanto nei prossimi giorni. L’aggiornamento OTA ha un peso di circa 1.2 GB e non introduce particolari novità se non la risoluzione dei problemi riscontrati dai tester e numerosi bug fix. Di seguito il changelog completo.

Risolto il problema di sovrapposizione tra la barra di stato dell’app Recenti e il menu dell’app in esecuzione in uno stato specifico di NaviStar

Risolto il problema per cui l’input da tastiera si verificava solo quando si riavviava la schermata di inserimento del PIN nella cartella Sicurezza.

Risolto il problema che allungava a intermittenza il tempo di caricamento quando si accedeva al menu Modalità/Routine

Risolto l’errore di immissione del testo (scorrimento per digitare) tramite gesto sulla schermata della tastiera

Risolto l’errore di immissione del testo (da S Pen a testo) con S Pen

Aggiunta l’anteprima della schermata posteriore al Laboratorio

Stabilizzazione del software tramite aggiornamenti di numerose app

Molti altri miglioramenti

Per effettuare il download di questa nuova One UI 8 Beta 3 è necessario recarsi in “Impostazioni > Aggiornamento software” dopo aver effettuare l’iscrizione al nuovo Beta Program attraverso l’app Samsung Members.