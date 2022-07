É iniziato l’Amazon Warehouse Prime Day 2022: -10% su Apple, Xiaomi, Realme, Samsung e tanto altro!

Avete segnato sul calendario le date del 12 e 13 luglio? Si tratta dei giorni più caldi dell'estate, ossia quelli dedicati all'evento Prime Day 2022 – il più atteso dell'anno – che porterà con sé tantissime occasioni per risparmiare. Ovviamente gli appassionati dell'e-commerce più famoso conoscono bene uno dei “segreti” più importanti. Il Prime Day vede protagonista anche gli Amazon Warehouse Deals, con due momenti precisi dedicati alle offerte sull'usato garantito: si tratta solitamente di sconti assurdi, una vera miniera d'oro per gli utenti più attenti al portafoglio che vogliono risparmiare su prodotti di brand top come Apple, Samsung, Xiaomi e tanti altri ancora!

Amazon Warehouse Deals: come funziona e tutte le occasioni per il Prime Day 2022 su Apple, Xiaomi, Samsung e non solo

Con i Warehouse Deals di Amazon risparmi su articoli selezionati dallo store: si tratte dell'usato garantito, spesso praticamente “come nuovo”. Si tratta di dispositivi ed accessori in condizioni pari al nuovo, che vengono proposti a prezzo ribassato. Grazie all'evento in occasione del Prime Day è possibile ottenere un ulteriore sconto in due periodi:

dall'8 all'11 luglio – 10% di sconto extra su una selezione di articoli premium;

– 10% di sconto extra su una selezione di articoli premium; dal 12 al 13 luglio – 20% di sconto extra su un'ampia selezione di prodotti, in occasione del Prime Day.

Volete scoprire tutte le occasioni in serbo per voi? Allora in basso trovate la pagina dedicata all'evento Amazon Warehouse Deals per il Prime Day 2022, con una valanga di prodotti premium a prezzo scontato (e la possibilità di ottenere un ulteriore 10% di sconto!). Chi arriva primo… risparmia meglio! Comunque questa prima finestra dedicata al Warehouse sarà disponibile dall'8 al prossimo 11 luglio 2022. E se volete saperne di più sul Prime Day, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato all'evento più atteso dell'anno!

Per saperne di più sui Warehouse Deals

Come funziona Amazon Warehouse e cosa vuol dire “usato come nuovo”? Comprare prodotti Amazon Warehouse è semplicissimo: basta scegliere quello che vi interessa ed inserirlo nel carrello per procedere con l'acquisto, proprio come qualsiasi altro prodotto acquistato su Amazon.



Semplicemente in questo caso si tratterà di usato garantito, ovvero prodotti messi a disposizione da Amazon a prezzo ribassato. Spesso è presente la dicitura “usato come nuovo”: significa che il prodotto in questione è in condizioni perfette, come se fosse pari al nuovo. Quanto è affidabile Amazon Warehouse? Volete sapere su Amazon Warehouse è affidabile? Che domande: parliamo dell'e-commerce più famoso al mondo! Comunque si tratta pur sempre di affari e quindi la domanda è lecita: niente paura perché è comunque un servizio gestito da Amazon, affidabile e sicuro. Nel caso in cui arrivino prodotti danneggiati o con segni di usura più evidenti di quelli descritti basterà procedere con il reso. Da dove arrivano i prodotti Amazon Warehouse Deals? Anche in questo caso la risposta è semplice: si tratta dei prodotti Amazon resi dai clienti. Una volta rientrato, questo viene sottoposto ad un'ispezione accurata e completa. Se il prodotti in questione risulta idoneo, allora viene destinati al Warehouse e viene etichettato in base alle sue condizioni (“come nuovo”, ad esempio).

