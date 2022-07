Non solo smartphone: Red Magic presenta il set da gaming completo!

Non solo smartphone per il produttore cinese specializzato il dispositivi votati al gaming. Nella giornata di ieri, Red Magic ha alzato il sipario su una serie di accessori da gaming per PC e presentato anche un nuovo monitor. Questi prodotti offrono tecnologie all'avanguardia e un design coerente con il brand Red Magic, con un corpo solido, robusto e nero arricchito con dettagli di colore rosso e altri piccoli estetismi. Gli accessori comprendono anche un mouse e una tastiera meccanica, per non farci mancare proprio niente!

Red Magic ha presentato una nuova serie di prodotti da gaming che comprende un mouse, tastiera e monitor da gaming

Red Magic ha annunciato una nuova serie di accessori per PC pensati per portare l'esperienza gaming a un livello superiore. Questi, insieme ad un monitor, si aggiungono ai due potenti smartphone da gioco presentati nella giornata di ieri, ovvero Red Magic 7S e 7 Pro.

Partiamo dalla Red Magic Keyboard, una tastiera meccanica dotata di un piccolo schermo LED nella parte superiore. Grazie alla collaborazione con TTC, i tasti Speed Silver reagiscono molto più velocemente ai comandi e garantiscono input di gioco più precisi.

Red Magic Mouse viene fornito in due varianti: Silver Wing e Red Magic Edition. Si tratta di un mouse wireless a 2.4 GHz estremamente preciso e veloce, grazie al microinterruttore GM 8.0. Supporta la tecnologia Bluetooth e offre tre diverse modalità di connessione.

E passiamo adesso al nuovo monitor da gaming. Questo dispone di un pannello mini LED da 27″ con frequenza di aggiornamento di 160 Hz, angolo di visione di 178° e risoluzione 4K UHD. Il monitor offre una tecnologia di proiezione wireless mmWave per uno streaming 4K lossless senza fili e con bassa latenza; supporta video HDR ed è certificato TÜV Rheinland low blue light.

Tutti i nuovi prodotti Red Magic saranno disponibili in Cina a partire da settembre ad un prezzo non ancora annunciato dalla compagnia asiatica. Inoltre, per il momento non ci sono informazioni circa un eventuale lancio in altri mercati. Teniamo le dita incrociate!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il