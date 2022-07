I nuovi Nokia sono un colpo al cuore dei nostalgici

Prosegue l'operazione nostalgia da parte di Nokia, che se lato smartphone non entusiasma il pubblico continua a mantenersi sul podio nel mondo dei feature phone. Per farlo, HDM Global ripropone due classici del passato, ovvero Nokia 8210 e la serie XpressAudio, in una versione rivisitata per il 2022. Ma le novità non finiscono qua, perché c'è anche il nuovo flip phone 2600 e il nuovo tablet T10: vediamo specifiche e prezzo.

Nokia rinnova il suo catalogo telefonico ripescando dalle vecchie glorie del passato

Nokia 8210 4G

I meno giovani fra voi potrebbero ricordarsi quel Nokia 8210 che nel 1999 si presentava come il telefono Nokia più piccolo e leggero sul mercato. Un telefono il cui successo derivava anche alle ampie possibilità di personalizzazione: chi di voi si ricorda negozi e bancarelle piene di cover intercambiabili di ogni tipo? Per non parlare delle partite in multiplayer a Snake via infrarossi.

23 anni dopo, Nokia 8210 4G si presenta con un look tutto nuovo, forse fin troppo agli occhi dei più nostalgici e puristi. C'è uno schermo QVGA da 2,8″, un processore Unisoc T107 con 128 MB+48 MB di memoria (espandibile via microSD fino a 32 GB), batteria rimovibile da 1.450 mAh della durata di oltre una settimana in standby, supporto dual SIM 4G e Bluetooth, sistema operativo S30+ e fotocamera VGA. Il tutto per un prezzo di listino pari a 79,99€ nelle colorazioni Blu, Rosso e Sabbia.

Nokia 5710 XpressAudio

Si passa a un'altra gloria del passato, ovvero la serie XpressMusic, resuscitata nel 2022 con il nuovissimo Nokia 5710 XpressAudio. Cambia la dicitura ma il concept rimane lo stesso: creare un telefono dedicato agli amanti della fruizione musicale. Oltre ad avere uno doppio speaker stereo, il telefono contiene delle cuffie TWS in modo da averle sempre con sé e senza dover portarsi dietro una dock aggiuntiva. Così come lo storico Nokia 5310 XpressMusic, tornano i tasti fisici per il lettore MP3, situati al lato dello schermo. Non manca quel tocco vintage rappresentato dalla presenza della Radio FM, così come dello slot microSD fino a 32 GB per le proprie canzoni. Ma se proprio preferiste le cuffie cablate, non manca l'ingresso mini-jack da 3,5 mm.

Le specifiche di Nokia 5710 XpressAudio comprendono uno schermo QVGA da 2,4″, chipset Unisoc T107 con 128+48 MB, batteria rimovibile da 1.450 mAh, supporto dual SIM 4G e Bluetooth, fotocamera VGA e sistema operativo S30+. Il prezzo di listino è di 89,99€.

Nokia 2660 Flip

Nel mentre gli smartphone pieghevoli hanno riportato in auge il concetto di flip phone in salsa moderna, Nokia 2660 Flip lo fa in maniera decisamente più tradizionale. Un telefono che guarda alla fascia più in là con l'età, come dimostra il supporto Hearing Aid Compatibility e la basetta di ricarica. Qua gli schermi sono due, da 2,8″ QVGA interno e da 1,77″ esterno, e non mancano fotocamera VGA, sistema operativo S30+, microSD fino a 32 GB e batteria rimovibile da 1.450 mAh con fino a 20 giorni di autonomia in standby. Viene proposto nelle colorazioni Blu, Nero e Rosso a un prezzo di listino di 79,99€, che sale a 89,99€ con la base di ricarica in bundle.

Nokia T10

Ci sono novità anche per il mondo dei tablet con il nuovo Nokia T10. Così come i succitati telefoni, anche questo è un prodotto che guarda al mercato entry-level; in particolare quello dei bambini, con la presenza di app come Google Entertainment Space e Google Kids Space.

Le specifiche comprendono un SoC Unisoc T606 e uno schermo da 8″ HD+ (1280 x 800) in 16:10, affiancati da Android 12, batteria da 5.250 mAh con ricarica a 10W e fotocamere da 8 e 2 MP. È disponibile nelle versioni 3/32 GB Wi-Fi a 169,99€ e 4/64 GB LTE a 189,99€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il