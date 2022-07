Red Magic 7S: tutto quello che sappiamo, tra data d’uscita e specifiche

La compagnia cinese sta preparando qualcosa di groppo in occasione del prossimo evento. Oltre ai nuovi smartphone da gaming dovrebbero essere presentati anche vari accessori e perfino il tanto chiacchierato visore VR. Nel frattempo, in questo approfondimento proviamo a raccogliere tutto su Red Magic 7S e 7S Pro: specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e data di presentazione dei nuovi modelli del brand!

Red Magic 7S e 7S Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Quanto segue è frutto di indiscrezioni, leak, conferme ufficiali e dettagli provenienti dall'ente certificativo cinese TENAA. Per prima cosa, viene fatto riferimento ad una serie, quindi probabile che ci troveremo alle prese con almeno due modelli, ossia Red Magic 7S e 7S Pro. Il design di quest'ultimo è stato già chiarito grazie alle immagini ufficiali: il look ricalca quello del modello 7 Pro (protagonista anche della nostra recensione), con un ampio pannello dotato di una fotocamera sotto il display ed una nuova colorazione “immacolata”. Sul retro è visibile la ventola di raffreddamento con luci LED RGB mentre lateralmente (lungo il bordo destro) sono presenti i pulsanti touch.

Il TENAA rivela l'utilizzo di un display OLED da 6.8″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate avanzato (presumibilmente a 120 Hz come nel caso del modello 7 Pro). Le dimensioni sono di 170.57 x 78.33 x 9.5 mm per un peso di 215 grammi mentre il lettore d'impronte digitali è integrato sotto lo schermo. La versione standard 7S, quasi sicuramente, avrà un refresh rate a 165 Hz ed un punch hole ma il resto delle caratteristiche del display non dovrebbe cambiare.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Red Magic 7S e 7S Pro sono capeggiate dallo Snapdragon 8+ Gen 1, ultima soluzione top di Qualcomm, accompagnato da 8/12/16/18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 128/256/512 GB di storage UFS 3.1. Lato batterie troveremo un'unità da 4.500 mAh ed una da 5.000 mAh, in entrambi i casi con un caricatore da 165W (e con ricarica rapida da 120W e da 135W). Lato software non mancherà Android 12 tramite l'interfaccia proprietaria del brand.

Il comparto fotografico farà affidamento su una tripla camera da 64 MP (con grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP); per i selfie avremo una fotocamera frontale da 8 MP per Red Magic 7S mentre il fratellone 7S Pro monterà un modulo sotto lo schermo, da 16 MP.

I due smartphone hanno un sistema di raffreddamento ICE avanzato, con una soluzione al liquido con camera di vapore ed una piastra di dissipazione più ampia rispetto alla precedente generazione. Quasi sicuramente vedremo il ritorno del chip indipendente Red Core No.1, dedicato alle varie funzionalità legate al gaming.

Red Magic 7S e 7S Pro: prezzo e data di presentazione

La data di presentazione di Red Magic 7S e 7S Pro è fissata per il prossimo 11 luglio in Cina: al momento mancano dettagli in merito al prezzo e non sappiamo se i modelli della nuova serie arriveranno anche in Europa. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutti i dettagli.

