Red Magic 7s Pro presto nel mercato Global: svelata la data ufficiale

Da qualche ora, in Cina, Red Magic 7s e 7s Pro sono arrivati come due dei più potenti smartphone sul mercato, grazie alle loro peculiarità da gaming. Ora però è già tempo di vedere Red Magic 7s Pro in versione Global, cioè quella che arriverà nel nostro mercato, di cui è stata svelata la data di uscita.

Red Magic 7s Pro Global a fine luglio: ecco la data di uscita

Il nuovo top gamma della divisione gaming di Nubia riprende le forme del modello precedente ma si rinnova in termini di specifiche tecniche e prestazioni. Infatti, sarà uno dei primi Snapdragon 8+ Gen 1 nel mercato internazionale, trovando inoltre ancora una volta la fotocamera sotto al display, così da lasciare ampio spazio al gaming. Lo stesso gaming è migliorato grazie ai trigger laterali il cui campionamento sale a 520 Hz. Capiremo poi in seguito se Red Magic porterà finalmente la ricarica a 135W anche per il modello internazionale del 7s Pro.

Insomma, non mancheranno sicuramente elementi per un'esperienza di gioco mobile alla massima potenza. Ma quando arriva nel mercato Global Red Magic 7s Pro? Il brand si è sbilanciato annunciando che l'annuncio sarà fatto il prossimo 26 luglio 2022, mentre le prime vendite avverranno dal 2 agosto 2022 in early bird e successivamente in maniera regolare il 9 agosto 2022. Non sappiamo se Nubia porterà anche Red Magic 7s da noi, ma presto sapremo tutto. In ogni caso, vi lasciamo l'approfondimento dedicato così da conoscerne tutte le caratteristiche.

