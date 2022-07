ZTE Axon 40 Pro ufficiale in Italia: AMOLED a 144 Hz, Snap 870 e bellezza da vendere

Dopo il lancio del modello Axon 40 Ultra alle nostre latitudini, dispositivo di punta dotato di specifiche stellari ed una fotocamera sotto al display, il produttore cinese fa il bis con ZTE Axon 40 Pro in Italia: si tratta di un terminale di fascia alta elegantissimo e stiloso, dotato di buone specifiche ed un prezzo in linea con quello che ha da offrire.

ZTE Axon 40 Pro arriva in Italia: novità, prezzo e dove comprare il nuovo arrivato

Anche se il design posteriore del nuovo arrivato differisce rispetto a quello del fratello maggiore, si respira la stessa aria premium. ZTE Axon 40 Pro trasuda eleganza da tutti i pori: frontalmente abbiamo un ampio display AMOLED da 6.67″ Full HD+, dotato di bordi curvi. Il refresh rate a 144 Hz permette di beneficiare di una fluidità di tutto rispetto. Mentre il fratello maggiore adotta una fotocamera sotto il display, in questo caso abbiamo un punch hole centrale, il quale ospita una selfie camera da 16 MP.

Il processore Snapdragon 870, accompagnato da 8/12 GB di RAM e da 128/256 GB di storage, offre ottime performance: si tratta di un chipset octa-core fino a 3.2 GHz, che punta al massimo equilibrio tra potenza e consumi energetici. L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con tanto di ricarica rapida da 65W. Il nuovo smartphone di fascia medio-alta targato ZTE è dotato di una quad camera con un sensore principale UHD da 108 MP, supportato da un modulo ultra-wide da 8 mP, una lente macro da 4 cm ed un teleobiettivo.

Ovviamente parliamo di un dispositivo in grado di registrare video in 4K, per immortalare i migliori momenti, al massimo della qualità. Presente all'appello il supporto alla funzione Snapshot (per catturare immagini in movimento) così come la modalità Super Night, per ottime foto anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il nuovo ZTE Axon 40 Pro è stato lanciato in Italia da pochissimo ed è disponibile all'acquisto tramite il sito ufficiale, al prezzo di partenza di 499€ (per la versione da 8/128 GB). Nel caso della variante maggiore, da 12/256 GB, si sale a 599€. Se invece volete saperne di più sul fratello maggiore Ultra, eccovi la nostra recensione completa!

