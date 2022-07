Xiaomi 12S Ultra vs Google Pixel 6 Pro: fotocamere a confronto

Dopo il confronto con Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max, questa volta la fotocamera di Xiaomi 12S Ultra si scontra con quella di Google Pixel 6 Pro. In verità, non manca molto al lancio di Google Pixel 7 Pro, già svelato ufficialmente e persino in vendita su eBay, ma attualmente è la serie 6 quella di riferimento. Sin dalla sua nascita, la serie Pixel ha sfoggiato un comparto fotografico di alto livello, dimostrando quanto fosse importante l'ottimizzazione software oltre al puro hardware. Negli anni, però, il vantaggio dei primi smartphone Google si è progressivamente assottigliato: ma quanta differenza c'è fra un camera phone Xiaomi e uno Google?

Ecco come si comporta la fotocamera di Xiaomi 12S Ultra a confronto con quella di Google Pixel 6 Pro

Innanzitutto, vediamo le differenze hardware:

Xiaomi 12S Ultra Primario da 50 MP f/1.9, sensore Sony IMX989 da 1″ e 1.6 µm Grandangolare 128° da 48 MP f/2.2, sensore Sony IMX586 da 1/2.0″ e 0.8 µm Teleobiettivo 5x da 48 MP, sensore Sony IMX586 da 1/2.0″ e 0.8 µm

Google Pixel 6 Pro Primario da 50 MP f/1.9, sensore Samsung GN1 da 1/1.31″ e 1.2 µm Grandangolare 120° da 12 MP f/2.2, sensore Sony IMX386 da 1/2.9″ e 1.25 µm Teleobiettivo 4x da 48 MP f/3.5, sensore Sony IMX586 da 1/2.0″ e 0.8 µm



Sulla carta, tutti i sensori di Xiaomi 12S Ultra hanno specifiche migliori, e grazie allo youtuber Ben Sin possiamo vedere queste differenze all'atto pratico.

La prima differenza che si nota è legata alle dimensioni del sensore. Potendo vantare un sensore Sony IMX989 da ben 1″ (anche se non è il primo ad averlo), le foto scattate con Xiaomi 12S Ultra beneficiano di un effetto bokeh più presente, come si evince da questa foto. Mentre nell'immagine scattata con Google Pixel 6 Pro è tutto a fuoco, in quella con 12S Ultra si nota una certa separazione fra il soggetto in primo piano (il laptop e l'insalata di pollo) e lo sfondo.

Tuttavia, la storia è ben differente se si parla di modalità Ritratto. In questo caso è il software a farla da padrone, e Google ha una gestione migliore per ciò che concerne il riconoscimento dei bordi e il ricreare l'effetto bokeh.

L'altro vantaggio di avere un sensore più grande sta nella quantità di luce catturata. Lo si evince da questa foto scattata al chiuso, dove si nota una maggiore luminosità a vantaggio dello smartphone Xiaomi. Inoltre, in generale, nella gestione del bilanciamento del bianco c'è una tendenza a restituire immagini più “calde” e dai toni gialli su Pixel al contrario che su Xiaomi.

Come sappiamo, la fotocamera di Xiaomi 12S Ultra è stata realizzata in collaborazione con Leica. Oltre a poter vantare nuovi filtri (che potete provare anche su altri smartphone), questa partnership ha significato la realizzazione di un software che potesse beneficiare dalla “color science” di Leica. Questo trattamento lo possiamo notare in foto come questa: Xiaomi ha una diversa gestione dei contrasti, accentuando maggiormente la differenza fra luci e ombre. Da sempre, la gamma Pixel è molto valida quando si parla di foto HDR, creando un certo equilibrio fra luci e ombre. Due approcci che non sono sbagliati ma che dipendono dalla propria preferenza: c'è chi preferirà l'approccio più naturale di Xiaomi e c'è chi invece quello più “HDR-style” di Google.

Anche in questo caso, comunque, se si zooma sulla foto si nota il vantaggio che Xiaomi ha nella quantità di dettagli catturati, con soggetti più nitidi anche sulla distanza.

Un altro vantaggio non di poco conto per Xiaomi 12S Ultra è la velocità di messa a fuoco, molto rapida sul top di gamma cinese. Questo permette di poter inquadrare velocemente un soggetto e, anche se appena inquadrato, ottenere un'immagine ben definita. Un aspetto su cui, invece, Google Pixel 6 Pro non sembra eccellere.

Per quanto riguarda la gestione delle scene con luminosità non ideale, prendiamo per esempio questa foto all'interno di un bar. È una scena con un contrasto non facile da gestire, fra la luce artificiale interna e quella ambientale che proviene dalla finestra che dà sulla strada. I due smartphone gestiscono luci e ombre diversamente, in particolare le ombre, dove Google Pixel 6 Pro realizza una foto dove le zone scure tendono a essere più chiare.

Una scelta che può piacere o meno a seconda del gusto, ma se si zooma si nota un'altra differenza nella gestione dei dettagli. Da un lato abbiamo 12S Ultra con un'immagine molto pulita, probabilmente ritoccata tramite software; dall'altro Pixel 6 Pro, il cui approccio meno “artificiale” significa una foto dove il rumore è molto più evidente.

Grandangolare e teleobiettivo: ecco le differenze

Parliamo adesso di sensori secondari, a partire da quello grandangolare. Il sensore di Xiaomi 12S Ultra ha un campo visivo maggiore (128° vs 120°), pertanto riesce a catturare immagini più ampie seppur più distorte ai lati.

Il risultato è dibattibile: chi gradisce inquadrature più ampie in stile “fisheye” troverà più soddisfazione con Xiaomi. Meno dibattile è invece la qualità, visto che le foto grandangolari di Pixel 6 Pro hanno una gestione peggiore del rumore e dettagli minori.

Concludendo con il teleobiettivo, sappiamo che Xiaomi 12S Ultra ha un periscopio con zoom ottico 5x mentre Pixel 6 Pro in 4x. Nonostante questa differenza potrebbe far pensare a un vantaggio di Xiaomi, all'atto pratico è Google ad avere la meglio. Confrontando foto in 5x, perciò con un +1x via software per Pixel (che teoricamente parte quindi svantaggiato), è abbastanza evidente che le foto di Google abbiano una migliore gestione del dettaglio grazie anche a una migliore gestione software della nitidezza.

Modalità notturna: chi è il migliore?

Si sa, quando si parla di camera phone come Xiaomi 12S Ultra e Google Pixel 6 Pro uno dei punti più delicati è la qualità delle foto in notturna. Negli anni passati, la serie Pixel si è stagliata come una delle migliori, ma aziende come Xiaomi hanno rapidamente colmato il gap. Prima di tutto, un altro vantaggio della succitata collaborazione per Xiaomi è l'adozione di lenti Leica Summicron. Grazie al loro trattamento anti-riflesso, in situazioni difficili in cui c'è una forte luce artificiale di notte si nota una diminuzione dei bagliori nelle foto.

Discorso lenti a parte, le foto scattate con Xiaomi 12S Ultra godono di maggiori dettagli e meno rumore, oltre che una palette cromatica più vicina alla realtà e meno “bluastra” come invece su Pixel 6 Pro.

Lo stesso discorso vale per la modalità notturna con il sensore grandangolare, con 12S Ultra che evidenzia ulteriormente il divario in termini di qualità dei dettagli e dei colori.

Queste sono foto realizzate con la modalità standard di scatto, ma se si vuole catturare un'inquadratura praticamente al buio allora interviene la vera e propria modalità Notturna. La prima differenza sta nella velocità di scatto: mentre Xiaomi impiega circa 1/2 secondi per scattare la foto, Pixel ci mette circa 6/7 secondi. Una differenza fisiologica, visto che 12S Ultra ha un sensore più grande del Pixel ed è quindi in grado di impiegare meno tempo per catturare la stessa quantità di luce. Tuttavia, il risultato finale vede Pixel in vantaggio per la maggiore luminosità della foto e un bilanciamento del bianco più neutro.

Se foste curiosi di vedere più nel dettaglio il confronto fra Xiaomi 12S Ultra e Google Pixel 6 Pro (compreso il confronto nella qualità video), vi lascio direttamente al video realizzato da Ben Sin:

