Xiaomi 12S Ultra non è il primo al mondo con il Sony IMX989 da 1″

Con l'esordio di Xiaomi 12S Ultra, la compagnia ha dimostrato di poter sfidare i leader quando si parla di camera phone. A partire dalla collaborazione con Leica, che ha portato con sé sia novità hardware che software, ma anche e soprattutto per l'utilizzo del Sony IMX989. Se già con Xiaomi Mi 11 Ultra era stato utilizzato un più ampio sensore GN2 da 1/1.12″, il sensore da 1″ del nuovo top di gamma ha suscitato molta curiosità. Xiaomi afferma di aver collaborato a stretto contatto con Sony per la realizzazione di un sensore che, però, si è rivelato non propriamente inedito.

Sharp ha rubato il primato a Xiaomi 12S Ultra per l'utilizzo del sensore Sony IMX989

I più curiosi quando si parla di fotocamera su smartphone si ricorderanno di Sharp Aquos R7. In caso contrario, è un top di gamma lanciato lo scorso maggio dotato di Snapdragon 8 Gen 1, un portentoso schermo Pro IGZO OLED da 6,6″ QUXGA+ ben 240 Hz ma soprattutto un comparto fotografico degno di nota. Sì, perché il sensore primario è un CMOS da 1″ da 47,2″ MP, proprio come avvenne anche sul precedente Sharp Aquos R6; tuttavia, non parliamo dello stesso sensore, visto che su R6 era da 20 MP.

A questo punto, visto che ieri sono partite in Giappone le vendite di Sharp Aquos R7, qualcuno ha deciso di indagare sulla natura del sensore dello smartphone. E anche se Sharp non ne fa menzione esplicita, basta utilizzare un'app come Device Info HW per scoprire che Sharp Aquos R7 utilizza il Sony IMX989. L'unica differenza sembrerebbe l'effettivo utilizzo del sensore, perché se Xiaomi afferma di usarne 50 MP, il flagship Sharp ne usa 47,2 MP, pertanto potrebbe esserci un qualche tipo di crop.

È da notare che, così come Xiaomi, anche Sharp Aquos R7 è stato realizzato in partnership con Leica. Lo si può notare dall'utilizzo delle lenti asferiche Summicron, probabilmente le stesse presenti a bordo di 12S Ultra. Nonostante queste similitudini, bisogna dare atto a Xiaomi di aver realizzato un vero camera phone a 360°, dotato di grandangolare e teleobiettivo periscopiale, dato che Sharp si è limitata a usare una singola fotocamera (scelta piuttosto discutibile).

