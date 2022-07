Recensione ZTE Blade A72 4G: lo smartphone alla PORTATA di TUTTI!

Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di provare lo ZTE Blade A72 in versione 5G, uno smartphone che ad oggi sta avendo una grande diffusione grazie alle offerte con piano tariffario compreso di WindTre nella fascia entry-level. L'azienda mi ha inviato non solo il modello 5G, ma anche quello 4G cheha un po' di specifiche tecniche differenti e costa altri 10 euro in meno, per un totale di 139 euro in caso di pagamento unico slegato da qualsiasi offerta telefonica.

Recensione ZTE Blade A72 4G

Design e Materiali

Voglio essere sincero con voi: a livello estetico e costruttivo ho visto di meglio, su tanti fronti e in fasce di prezzo simili, ma se devo dire che mi ha deluso completamente, vi mentirei. ZTE Blade A72 4G è uno smartphone d'altri tempi, se così vogliamo dire, ha delle dimensioni pari a 168 x 77.5 x 9.4mm e pesa 175 grammi, è realizzato interamente in plastica e la sua back cover sembra quasi rivestita da una pellicola applicata in un secondo momento, con una texture a righe abbastanza retrò.

Al di là delle valutazioni personali, però, posso dirvi che lo smartphone ha un buon grip, è costruito bene e non presenta difetti di assemblaggio, cosa non insolita in fasce di prezzo così economiche; ZTE Blade A72 4G, purtroppo, non possiede certificazioni IP di alcun tipo. Per quanto riguarda la dotazione fisica, sul lato sinistro l'azienda ha inserito lo slot per due sim in formato Nano oppure una SIM ed una MicroSD, sulla destra c'è il tasto di accensione con il sensore biometrico integrato, insieme al bilanciere per la regolazione del volume.

In basso, invece, c'è lo speaker soltanto mono, accanto al jack da 3.5mm per le cuffie, il microfono ed il connettore USB-C. Rispetto la versione 5G di cui vi ho parlato qualche giorno fa, questo l'ho trovato esteticamente meno piacevole, rispetto al 5G che presenta comunque una cura nel dettaglio superiore e delle linee che, seppur molto simili, ho trovato più gradevoli.

1 di 11

Display

Sul punto di vista del display questo ZTE Blade A72 4G, rispetto la controparte 5G, guadagna delle dimensioni leggermente superiori, ovvero 6.75″ pollici contro i 6.5″ dell'altro, ma mantiene le stesse specifiche tecniche, ovvero la matrice del display sempre IPS e la sua risoluzione, ancora una volta HD+ con refresh rate compatibile fino a 90Hz.

Come già detto per la variante 5G, anche questo pannello ha una qualità visiva sufficiente, se non per gli angoli di visuale e la luminosità massima che non mi hanno convinto pienamente: ammetto, forse, di essere un po' esigente per cui in questa fascia di prezzo sono osservazioni che potrei anche omettere, ma mi piace parlare in modo trasparente con voi che leggete le nostre recensioni. Anche qui sono ottime le possibilità di personalizzazione colore del software di ZTE, nulla da eccepire a riguardo.

Hardware e Performance

Ecco, se c'è un aspetto per cui vi consiglierei decisamente ad occhi chiusi la variante 5G (soprattutto vista la differenza di soli 10 euro al netto delle offerte) quello è senza dubbio il SoC utilizzato a bordo; se la versione 5G, infatti, possiede un processore Dimensity 700 di Mediatek, qui sul ZTE Blade A72 4G troviamo un processore UNISOC T606 Octa-Core ( 2*A75 @ 1.6GHz + 6*A55 @1.6GHz), 3GB di memoria RAM e 32GB di storage interno espandibile con MicroSD.

1 di 9

Sono d'accordo sul fatto che questa tipologia di prodotti abbiano come target di riferimento degli utenti non poi così esigenti, ma sono anche certo che un briciolo di potenza in più sia doverosa nel 2022 per poter garantire tranquillità e stabilità. Dico questo perchè il divario prestaizonale tra il Dimensty 700 e questo UNISOC T606 è evidente, ed è quantificabile, almeno a livello di benchmark, in circa un 25-30% sia in single che in multi-core.

Tuttavia, al di là del confronto con la versione 5G, questo rimane comunque uno smartphone che funziona bene su tutto, ma non è esente da qualche lag sparso tra le app e l'interfaccia, e delle volte risulta un po' lento nel multitasking, cosa che la versione 5G mi ha stupito per quanto fosse reattiva. Ecco, avete capito in ogni caso che sul fronte hardware il mio consiglio è di puntare all'altra versione, ad occhi chiusi.

Software

Il software, poi, è basato su Android 11 con patch di sicurezza aggiornate a Marzo 2022, con interfaccia MyOS di ZTE in versione 11. A livello grafico si tratta di un software come al solito curato ma non fortemente personalizzato, e questo a mio dire non può che essere un aspetto positivo.

1 di 4

L'ottimizzazione è buona, anche se il sistema per forza di cose mostra qualche lag o rallentamento di tanto in tanto, ed è perfettamente comprensibile per tutti i motivi prima citati. Anche qui manca la certificazione Widevine L1, è presente il controllo parentale, e poche altre chicche di spessore.

Fotocamera

E se avevo definito quasi una sorpresa il comparto fotografico della variante 5G di questo smartphone, qui rientriamo nella norma con una qualità che rispecchia il prezzo del prodotto, quindi un po' più bassa del previsto. La dotazione, innanzitutto, è composta da una lente primaria da 13MP f/2.2, seguita da una macro da 2MP f/2.4 e da una lente di profondità sempre da 2MP f/2.4.

La qualità fotografica, purtroppo, è soltanto sufficiente anche se il problema più grande che viene fuori è legato alla stabilizzazione e allo scatto in sè: da quando premete il pulsante di scatto, trascorrono circa 3 secondi prima che la foto venga catturata effettivamente, e questo comporta spesse volte di trovarsi di fronte a foto lievemente mosse, come si evince dai sample catturati qui in basso.

In notturna la situazione è la medesima: condivido quanto detto poco fa e aggiungo in più che le foto sembrano essere perennemente “opache” come se le lenti fossero sporche, ma in realtà non lo sono. Selfie cam da 5MP promossa.

Autonomia

Migliora sul fronte batteria ZTE Blade A72 4G che integra a bordo un'unità da 5130 mAh che, grazie anche ai bassissimi consumi del processore di cui è dotato, riesce ad arrivare fino a un giorno e mezzo di utilizzo e oltre 6 ore di schermo attivo senza particolari rinunce.

Inoltra altra chicca interessante sta nella velocità di ricarica supportata fino a 22.5W, valori non altissimi ma buoni per la fascia di mercato.

Prezzo, considerazioni e alternative

ZTE Blade A72 4G costa ufficialmente 139,90€ sullo store di WindTre per cui è distribuito in esclusiva (e lo si evince anche dal firmware installato che presenta le diciture nelle informazioni sulla versione), ed è una cifra sicuramente interessante e all'altezza delle performance che lo smartphone è in grado di offrire.

La domanda che sorge spontanea è sicuramente: conviene, alla luce di quanto detto e analizzato, spendere così poco per avere uno smartphone che, ok fa tutto, ma non eccelle sotto alcun punto di vista? Beh, forse sarebbe il caso di spendere qualche euro in più per optare, ad esempio, per la variante 5G che è stata veramente una grande sorpresa su più punti di vista.

Cos'altro puoi acquistare nella stessa fascia di prezzo under 150 euro? Di ultima generazione sicuramente nulla, ma in alternativa con qualche euro in più si può valutare Realme 8 5G o un Motorola Moto G5 Plus, oppure lo stesso ZTE Blade A72 in versione 5G.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il