Lavorare per Xiaomi (e Lenovo) è davvero il top: lo svela Forbes China

Xiaomi è tra i migliori dieci datori di lavoro in Cina secondo Forbes. Il suo nome, infatti, è apparso nella classifica del Forbes China Best Employers of the Year insieme a quello di altri produttori molto noti. Sveliamo tutti i dettagli!

Xiaomi vince il premio Forbes China Best Employers of the Year, ma non è l'unico

Giornata da celebrare in casa Xiaomi. Forbes ha appena reso pubblica la China Best Employers 2022, la classifica annuale dei migliori dieci datori di lavori della Cina e Xiaomi è proprio tra questi.

Xiaomi, tuttavia, non è l'unico produttore di smartphone che ha saputo distinguersi per il suo operato ed è stata apprezzato tanto dai dipendenti quanto dagli stessi datori di lavoro. Anche Lenovo, infatti, ha ottenuto il premio Forbes China Best Employers of the Year 2022.

Volendo essere ancora più specifici, le dieci aziende che sono riuscite ad aggiudicarsi il titolo e a comparire nella classifica stilata da Forbes China sono le seguenti: Xiaomi Group, Haier, Lenovo, Ant, Hitachi Energy, Vipshop, Schneider Electric, Envision Technology, Bank of China e CICC.

Sono state quasi trecento le aziende che hanno partecipato all'attività di selezione, dalla quale è emerso un dato altrettanto interessante: le società tecnologiche e all'avanguardia continuano ad essere le preferite dalle persone in cerca di lavoro – e non solo.

Stando a quanto dichiarato da Forbes, l'attività di selezione è durata diversi mesi e si è basata sui risultati ottenuti da numerosi sondaggi e questionari sottoposti tanto ai dipendenti quanto agli stessi datori di lavoro, così da garantire neutralità e professionalità.

