Nokia vince la causa per i brevetti violati: problemi per OPPO e OnePlus in Germania?

Lo scorso anno Nokia ha citato in giudizio OPPO per violazione di vari brevetti 4G/5G in quattro paesi ed ora sembra che siamo giunti ad una prima conclusione per quanto riguarda la Germania. Nonostante il colosso cinese trovasse questa causa scioccante, il tribunale di Maninheim ha deciso di schierarsi a favore della società finlandese, penalizzando – e non poco – OPPO per il non essere riuscita a trovare un accordo con Nokia così da ottenere la licenza autorizzata all'utilizzo dei brevetti. Che cosa è successo esattamente e quali sarebbero le conseguenze per OPPO e OnePlus in Germania?

Nokia e il brevetto sul 5G: gli smartphone OPPO e OnePlus hanno ricevuto il ban in Germania?

Lo scorso anno, Nokia ha citato in giudizio sia OPPO che Lenovo per violazione di alcuni brevetti 4G/5G. Sintetizzando al minimo, i brevetti di Nokia risalgono al (non molto) lontano 2018 e da allora chiunque voglia usufruirne è costretto a versare una tassa per ogni smartphone prodotto con tali tecnologie. Ma mentre con Lenovo, Nokia è riuscita a trovare un accordo, OPPO non ha trovato dialogo alcuno e – anzi – ha definito la causa scioccante ed ha deciso di proseguire.

Quello di Mannheim è solo uno dei tribunali che, al momento, ha risolto il caso schierandosi a favore di Nokia, azienda che ha investito la bellezza di 129 miliardi di euro nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie 5G. La decisione è stata drastica: il tribunale ha concesso a Nokia un'ordinanza di cessazione nei confronti della casa cinese che stabilisce che i dispositivi a marchio OPPO e OnePlus vengano vietati in Germania.

Un portavoce di Nokia ha a tal proposito dichiarato: “Il tribunale regionale di Mannheim ha stabilito […] che OPPO sta utilizzando le tecnologie brevettate da Nokia per i suoi smartphone e li sta vendendo illegalmente senza licenza. Il tribunale ritiene che Nokia abbia agito in modo equo. Nonostante le lunghe trattative, OPPO ha rifiutato di concordare una licenza a condizioni eque e ha rifiutato le proposte per arbitrare il disaccordo“.

Ovviamente la risposta di OPPO e OnePlus non tarderà ad arrivare: per il momento non è dato di sapere se il ban sarà effettivo ma è probabile che le controversie legali continueranno ancora, prima di arrivare ad una decisione definitiva.

