Xiaomi 12 Lite ufficiale in Italia: punta su eleganza e fotocamera

I più attenti tra voi Mi Fan sapranno bene che Xiaomi 12 Lite è stato annunciato in alcuni paesi asiatici a inizio luglio. E dopo la divisione Global, anche Xiaomi Italia ha dato il via alla campagna promozionale dedicata al nuovo modello della serie 12. Dopo la presentazione della serie Xiaomi 12S, vediamo quali sono le novità per il nuovo modello Lite della serie principale della compagnia.

Xiaomi 12 Lite è ufficiale, adesso anche in Italia: tutte le novità

Xiaomi 12 Lite adotta un display DotDisplay AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 e densità di 402 PPI; è un pannello con refresh rate AdaptiveSync a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, protezione Gorilla Glass 5 e sensore ID ottico. È disponibile in tre colorazioni: Black, Lite Green e Lite Pink, con una scocca spessa 7,29 mm e dal peso di 173 grammi.

A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 778G con modem 5G, SoC a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz), GPU Adreno 642L e memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di spazio d'archiviazione UFS 2.2 non espandibile. La batteria è un'unità da 4.300 mAh con ricarica rapida da 67W, con cui arrivare al 100% in circa 41 minuti.

Oltre allo stile elegante, il pezzo forte di Xiaomi 12 Lite è il comparto fotografico. Offre un triplo modulo da 108+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con sensore principale Samsung HM2, grandangolo da 120° e obiettivo macro, oltre a una selfie camera da 32 MP f/2.45. Inoltre, il comparto multimediale include anche un paio di speaker stereo dotati di supporto Dolby Atmos.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi 12 Lite fa il suo debutto in Italia al prezzo di listino pari a 499,90€ per la variante da 8/128 GB, ma è già disponibile in offerta su Amazon a 459€.

