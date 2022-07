Torna la Samsung Week MediaWord: fino a -250€ su smartphone, TV e tanto altro!

Il Prime Day di Amazon è alle porte e MediaWorld ha pensato bene di lanciare il suo guato di sfida nel modo migliore: parte la Samsung Week, con una valanga di offerte su smartphone, TV ed altre categorie di prodotti, ed un risparmio fino a 250€!

Sconti folli per la Samsung Week MediaWord: smartphone, TV, elettrodomestici e non solo

La promozione Samsung Week di MediaWorld durerà fino al 17 luglio e permette di ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata. Come il nome lascia intendere, si tratta di un'iniziativa dedicata ai prodotti Samsung selezionati, alcuni dei quali già in sconto. Spendendo di più lo sconto aumenta secondo queste soglie:

50€ di sconto su una spesa minima di almeno 250€

su una spesa minima di almeno 250€ 100€ di sconto su una spesa minima di almeno 500€

su una spesa minima di almeno 500€ 250€ di sconto su una spesa minima di almeno 1.000€

Insomma, più spenderete e più potrete risparmiare: ovviamente è possibile anche unire vari prodotti compatibili con l'iniziativa in un unico ordine, in modo da massimizzare il risparmio. Le categorie in sconto sono Telefonia, TV e Home cinema, Elettrodomestici, Computer e Tablet.

Per conoscere tutte le offerte della Samsung Week di MediaWorld non resta che dare un'occhiata alla pagina dedicata all'evento. Qui troverete i vari dettagli in merito alla promozione e la possibilità di accedere alle categorie di prodotti Samsung in sconto. Se non visualizzate correttamente il box presente qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per non perdere nemmeno un'occasione e restare sempre aggiornato su promozioni, iniziative ed offerte, iscriviti al nostro Canale Telegram dedicato a MediaWorld (ma anche ad Unieuro, eBay e tanti altri store top).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il