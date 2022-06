Voglia di Google Pixel 7? C’è un prototipo in vendita su eBay!

Ci vorrà ancora qualche mese prima di assistere al lancio ufficiale di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma c'è già chi ha messo le mani sui due smartphone. Quando si parla di nuovi prodotti hardware, Google è una delle aziende che meno riesce a mantenere il segreto, finendo vittima multiple volte di fughe di notizie. È già accaduto in passato che i nuovi smartphone Google venissero svelati in rete, con settimane se non mesi di anticipo. Una dinamica che ha spinto Google a giocare d'anticipo, svelando in anteprima futuri prodotti come la serie Pixel 7 e Pixel Watch anche per evitare che qualcuno rovinasse la sorpresa.

Qualcuno ha provato a vendere un prototipo di Google Pixel 7 su eBay

Sappiamo già come saranno fatti Google Pixel 7 e il suo modello Pro, ma ciò non toglie che qualcuno ha comunque deciso di turbare la dirigenza di Google. Sì, perché un prototipo di Google Pixel 7 è finito all'asta su eBay, mostrandoci lo smartphone da ogni angolazione. Ma non solo, perché in una delle foto si può vedere riflesso nella fotocamera lo smartphone che ha scattato queste foto… ed è proprio un Google Pixel 7 Pro. Oltre ad aver mostrato al mondo di possedere entrambi gli smartphone con mesi d'anticipo, l'utente ha “ben pensato” di mettere in vendita il modello base sulla nota piattaforma di e-commerce.

L'asta aveva una base di partenza di 450$ per il modello da 128 GB nella colorazione Stormy Black, ma è stata interrotta dopo aver raggiunto i 900$. Forse per scelta dell'utente stesso, forse perché Google ha bussato alla sua porta, forse non lo scopriremo mai. Resta il fatto che, per chi ancora non l'avesse visto, Google Pixel 7 è stato svelato nella sua interezza. Un caso molto simile a quello che accadde anni fa, quando Google Pixel 3a venne addirittura recensito mesi prima della sua presentazione.

