Huawei MateBook D 15 con Ryzen 5 e 512 GB per la prima volta sotto i 450€!

State cercando un portatile economico, completo e conveniente? Quando si parla di laptop performanti Huawei ha sempre la soluzione giusta: anche in questo caso è disponibile un prodotto elegante e leggero, stiloso e dal prezzo super interessante. Huawei MateBook D 15 2021 con Ryzen 5 e 512 GB SSD scende al minimo storico: l'occasione arriva grazie ai Prime Day di Amazon!

Huawei MateBook D 15 2021 con Ryzen 5 (5500U) in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre grazie ai Prime Day

Pensato per la produttività e per godere al meglio dei contenuti multimediali, Huawei MateBook D 15 2021 è un portatile leggero, caratterizzato da una scocca metallica ed un ampio pannello IPS (antiriflesso) da 15.6″ Full HD. Il cuore del terminale è il processore Ryzen 5 5500U con grafica Radeon, 8 GB di RAM, 512 GB di storage SSD; non mancano caratteristiche come il Wi-Fi 6, Windowns 11 ed un lettore d'impronte digitali integrato direttamente nel tasto di accensione. Insomma, un laptop che non si fa mancare nulla (anzi che ha tantissimo da offrire)!

Il portatile Huawei MateBook D 15 2021 con Ryzen 5 scende al miglior prezzo di sempre: tutto merito di Amazon e dei Prime Day! In basso trovate il link alla pagina del prodotto, dove trovate il laptop in offerta lampo. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al Prime Day, con tanti consigli e tutti i dettagli dell'evento più atteso dell'anno!

E se puntate alla versione “più compatta”, vi segnaliamo che Huawei MateBook D 14 con i5 di 11th Gen è in sconto al miglior prezzo di sempre!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il