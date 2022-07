Honor Earbuds 3 Pro già al minimo storico: effetto Prime Day

Presentate anche in Italia con specifiche che portano un netto upgrade rispetto al passato, le Honor Earbuds 3 Pro, cuffie TWS top gamma del brand, sono un modello da non perdere quando in offerta. Se poi si tratta del minimo storico da Amazon, allora la situazione è ancora più golosa.

Honor Earbuds 3 Pro in offerta: come ottenere le cuffie TWS al minimo storico su Amazon

Le Honor Earbuds 3 Pro sono cuffie dalla grande eleganza, ma anche dalla qualità importante. Si parte da driver da 11 mm e Tweeter realizzati in PTZ (piezoelettrico) che permettono dettagli più ricchi e voci più acute. Grazie ai suoi driver, coassiali doppi, abbiamo bassi sviluppati e più potenti.

Ma come ogni buona cuffia TWS top gamma non mancano di un sistema di cancellazione attiva del rumore, ovviamente smart, che si struttura su più tipi di riduzione: dalla modalità Ultra per aereo e metro a quella Generale per strade e bar, con una riduzione fino a 46 dB. E sempre relativamente all'ascolto, grazie all'ottimizzazione AI. Non manca infine un'ottima autonomia fino a 36 ore. In ogni caso, potete consultare anche la nostra recensione.

Per ottenere le Honor Earbuds 3 Pro ad un ottimo prezzo, potete rifarvi all'offerta che trovate su Amazon che le porta subito al minimo storico, ma bisogna affrettarsi perché lo sconto è relativo ai Prime Day e potrebbero finire in breve. Trovate il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al Prime Day, con tanti consigli e tutti i dettagli dell'evento più atteso dell'anno!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Honor (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il