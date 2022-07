Voglia di Google Pixel 7 Pro? Spopolano i prototipi in vendita

Ci vorrà ancora qualche mese prima di assistere al lancio ufficiale di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma c'è già chi ha messo le mani sui due smartphone. Quando si parla di nuovi prodotti hardware, Google è una delle aziende che meno riesce a mantenere il segreto, finendo vittima multiple volte di fughe di notizie. È già accaduto in passato che i nuovi smartphone Google venissero svelati in rete, con settimane se non mesi di anticipo. Una dinamica che ha spinto Google a giocare d'anticipo, svelando in anteprima futuri prodotti come la serie Pixel 7 e Pixel Watch anche per evitare che qualcuno rovinasse la sorpresa.

Aggiornamento 12/07: un nuovo prototipo, questa volta di Google Pixel 7 Pro, è stato venduto online. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Qualcuno ha provato a vendere un prototipo di Google Pixel 7 su eBay

Sappiamo già come saranno fatti Google Pixel 7 e il suo modello Pro, ma ciò non toglie che qualcuno ha comunque deciso di turbare la dirigenza di Google. Sì, perché un prototipo di Google Pixel 7 è finito all'asta su eBay, mostrandoci lo smartphone da ogni angolazione. Ma non solo, perché in una delle foto si può vedere riflesso nella fotocamera lo smartphone che ha scattato queste foto… ed è proprio un Google Pixel 7 Pro. Oltre ad aver mostrato al mondo di possedere entrambi gli smartphone con mesi d'anticipo, l'utente ha “ben pensato” di mettere in vendita il modello base sulla nota piattaforma di e-commerce.

L'asta aveva una base di partenza di 450$ per il modello da 128 GB nella colorazione Stormy Black, ma è stata interrotta dopo aver raggiunto i 900$. Forse per scelta dell'utente stesso, forse perché Google ha bussato alla sua porta, forse non lo scopriremo mai. Resta il fatto che, per chi ancora non l'avesse visto, Google Pixel 7 è stato svelato nella sua interezza. Un caso molto simile a quello che accadde anni fa, quando Google Pixel 3a venne addirittura recensito mesi prima della sua presentazione.

Tocca al modello Pro | Aggiornamento 12/07

Se la messa in vendita all'asta su eBay di Pixel 7 non era già una storia abbastanza assurda, non immaginate cosa sembra sia successo in questi giorni. Su Twitter, un utente ha raccontato la storia secondo cui un suo amico avrebbe acquistato un Google Pixel 6 Pro usato sul Facebook Marketplace per poi ritrovarsi con invece un prototipo di Google Pixel 7 Pro.

My friend bought a slightly used pixel 6 pro on Facebook market place in the states about 2 months ago. Phone came in last month and looked weird as hell . thought this was some tiptoe lane foul move but turned out, the shipper made a mistake an shipped an unreleased pixel 7 pro pic.twitter.com/gFkhpwWBwn — About40 Clan (@soulpee) July 11, 2022

Secondo quanto egli afferma, l'acquisto sarebbe stato effettuato circa 2 mesi fa, lo smartphone sarebbe stato ricevuto lo scorso mese ma il destinatario aveva subito notato qualcosa di strano. A partire dalla cover, che era effettivamente quella per Pixel 6 Pro, quasi a camuffare la diversa disposizione dei sensori fotografici. Indagando nel software, poi, le informazioni del dispositivo lo indicano come Cubot Cheetah 2, uno smartphone del 2016.

Already got blocked . Stuck in fastboot pic.twitter.com/gKweRAYOSh — About40 Clan (@soulpee) July 11, 2022

Non c'è che dire, è una storia abbastanza strana e a cui è piuttosto difficile credere: chi è che venderebbe un prototipo inedito di Google Pixel 7 Pro al posto di un Pixel 6 Pro? Molto probabilmente, chi è entrato in possesso dello smartphone sapeva benissimo cosa stava facendo e ha cercato di camuffare l'accaduto per non finire nelle beghe con Google. Tuttavia, non c'è voluto molto prima che Google inviasse da remoto un comando software che ha sostanzialmente brickato lo smartphone.

