Huawei MateBook 16s e D 16 2022 e FreeBuds Pro 2 ufficiali in Italia: meglio in tutto, anche in grandezza

Huawei rinnova in Italia non solo il suo catalogo cuffie con FreeBuds Pro 2, ma anche la sua gamma notebook con i nuovi MateBook 16s e D 16 2022. I nuovi terminali del colosso cinese proveranno, con le loro specifiche tecniche, a dettare nuova legge nelle loro categorie di competenza.

Aggiornamento 12/07: i nuovi prodotti Huawei sono finalmente disponibili all'acquisto con sconti molto invitanti! Trovate tutto in fondo all'articolo.

Huawei FreeBuds Pro 2 e MateBook 16s e D 16 2022: tutte le novità

Huawei MateBook 16s

Volendo partire con il nuovo MateBook 16s, abbiamo un terminale fortemente votato allo Smart Office di livello più alto. Nonostante un display molto ampio infatti, esso si presenta sottile e leggero e la mobilità ne ringrazia eccome. E proprio lo schermo ci dà tante soddisfazioni, visto che la diagonale da 16″ 3:2 con risoluzione 2520 x 1680 pixel permette di avere una qualità maggiore in visualizzazione dei colori, con una gamma da 1.07 miliardi. A questo, Huawei integra gli ultimi processori Intel Core di 12a generazione serie H, come Core i7-12700H con GPU Iris Xe Graphics. Dicevamo di un dispositivo Smart Office ed infatti è possibile collegarlo non solo ai tablet e gli smartphone del brand tramite la tecnologia Super Device per ottenere una produttività completa.

Huawei MateBook D 16 2022

Per gli studenti e i giovani creator, Huawei ha invece lanciato in Italia MateBook D 16 2022, prodotto dall'importante rapporto qualità/prezzo. Display FullView 16″ con rapporto 16:10, debutto per la serie, che adotta anche la tecnologia DC Dimming per alleviare l'affaticamento degli occhi. A tutto ciò, Huawei fa compiere un upgrade anche all'hardware interno, grazie ai chipset Intel Core di 12a Generazione serie H, che permette di lavorare in maniera concreta senza perderci in potenza. In più, come il 16s, è presente la massima compatibilità con Super Device. Se ne volete sapere maggiormente, vi lasciamo la recensione dedicata.

Huawei FreeBuds Pro 2

Proseguendo con le nuove FreeBuds Pro 2, il brand ha voluto alzare in maniera netta l'asticella del suo dipartimento audio, con cuffie TWS che puntano ad una pulizia ed una fedeltà del suono di grande livello ancor più di quanto fatto dalle ottime precedenti. L'ANC fino a 47 dB e la certificazione Hi-Res Wireless con tanto di ingegnerizzazione Devialet possono fare tutta la differenza del mondo in un settore agguerrito e ricco di alternative. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

Prezzi e disponibilità Italia

I nuovi MateBook 16s e D 16 e le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2 sono finalmente disponibili in Italia ai seguenti prezzi per la Crazy Week:

Huawei MateBook 16s i7 a 1.699€ con Coupon di 50€ (che lo porta a 1.649€) e Huawei MateView aggiungendo solo 1.99€ (valore 699€).

con Coupon di 50€ (che lo porta a 1.649€) e Huawei MateView aggiungendo solo (valore 699€). Huawei Matebook D 16 i5 a 999€ e i7 a 1.299€ con un prodotto a scelta tra MatePad 11 (6/64 GB), mouse Swift, Huawei Display 23.8″ e MateView GT 27″ con soli 1.99€ in più.

e con un prodotto a scelta tra MatePad 11 (6/64 GB), mouse Swift, Huawei Display 23.8″ e MateView GT 27″ con soli in più. Le offerte per i due MateBook sono valide fino al 21 luglio 2022 .

.

FreeBuds Pro 2 al prezzo di 199.90€ con interessanti pacchetti da sfruttare dal 12 luglio al 17 agosto: Huawei Band 7, cover, 3 mesi Huawei Video e 3 Mesi Huawei Music.

