Huawei FreeBuds Pro 2 svelate: saranno il nuovo punto di riferimento

Per ben due anni, le Huawei FreeBuds Pro hanno rappresentato il punto di riferimento della categoria cuffie TWS e le prossime Pro 2 potrebbero non essere da meno. Infatti, il nuovo modello si presenta con un design rinnovato e specifiche tecniche ulteriormente migliorate, ma quali risvolti avranno per il prezzo?

Huawei FreeBuds Pro 2: tutto sulle nuove cuffie TWS top gamma

Design e specifiche tecniche

Come si presentano, dunque, le FreeBuds Pro 2? Le nuove cuffie Huawei, così come le FreeBuds 5i, si presentano con un restyling che, sebbene non sia eccessivo, dà un cambio di passo al prodotto. Le linee diventano più arrotondate e sembra siano più compatte, ma soprattutto assumono un'eleganza ancora maggiore, specie nell'inedita colorazione azzurrina.

A questo, va abbinato un parco specifiche tecniche, sebbene non completo, di tutto rispetto. Digital Chat Station infatti, ci spiega che avremo una cancellazione attiva del rumore fino a 47 dB (record), una tripla equalizzazione adattiva, per la prima volta una certificazione Hi-Res, un miglioramento dei bassi a livello sonoro ed un'importante collaborazione con il team francese Devialet, che ha collaborato con Huawei per gli home speaker.

Questa partnership porterà un'ottimizzazione del suono senza precedenti, come è accaduto ad esempio con OPPO e Dynaudio: scommettiamo sarà sfida vera tra le due? I leak intorno alle cuffie non ci restituiscono dati intorno alla batteria ma abbiamo una certificazione IP54 niente male. Per capirne di più, magari partendo dal modello precedente, vi lasciamo la recensione delle prime FreeBuds Pro.

Huawei FreeBuds Pro 2 – Possibile prezzo e uscita

Quando arrivano le nuove cuffie Huawei? Le FreeBuds Pro 2 potrebbero avere, secondo un altro leak, una data di uscita fissata per il prossimo 4 luglio 2022. Questo potrebbe coincidere con il possibile approdo dei Huawei Nova 10, attualmente rimandati proprio a quel periodo.

