Oclean X Pro si prende cura della vostra igiene orale: il prezzo scende per i Prime Day!

Si chiama Oclean X Pro ed è uno spazzolino elettrico che promette di migliorare la vostra igiene orale grazie ad una serie di tecnologie e funzionalità che, a partire dal monitoraggio delle aree e della tecnica di spazzolatura, guida l'utente verso una più corretta ed efficace pulizia dei denti e della bocca. Il tutto ad un prezzo che rende questo prodotto un vero e proprio best buy: le offerte del Prime Day di Amazon colpiscono ancora!

Oclean X Pro si prende cura della vostra igiene orale con tecnologie all'avanguardia, ora in offerta per i Prime Day di Amazon

Con Oclean X Pro, prendersi cura della propria igiene orale non è mai stato così semplice ed efficace. Questo spazzolino, infatti, è dotato di un giroscopio a 6 assi che rileva il movimento della spazzolatura e riesce così a determinare quali sono le zone morte in cui non si è spazzolato o non lo si è fatto in modo adeguato.

Il dispositivo offre il rilevamento di otto zone morte con tanto di funzione di feedback, ovvero traccia una mappa di tali zone e fornisce report giornalieri, settimanali e mensili contenenti dati e informazioni sulla propria tecnica di spazzolatura molto importanti. Così facendo, Oclean X Pro vuole guidare l'utente verso una più corretta ed efficace igiene orale, affinché il lavaggio dei denti possa avvenire in modo più profondo riducendo la formazione della placca.

È possibile accedere a questi e a molti altri dati dall'app Oclean, disponibile gratuitamente sia per sistema operativo iOS che per gli smartphone e i tablet Android. In alternativa, il report di pulizia può essere visualizzato anche sul piccolo display a colori integrato sul corpo dello spazzolino elettrico, che mostra anche quali sono state (se ce ne sono) le zone che necessitano di una maggiore pulizia.

Oltre ciò, Oclean X Pro Smart Electric Toothbrush è dotato di un sensore di pressione che protegge denti e gengive da una spazzolatura più aggressiva (la tecnologia fa in modo che la vibrazione dello spazzolino elettrico si interrompa quando viene applicata troppa pressione). Offre, poi, tre diversi programmi di pulizia e oltre trenta livelli di intensità regolabili. Infine, lo spazzolino elettrico offre un'autonomia di trenta giorni con una sola ricarica. Grandioso, vero? E poi a questo prezzo!

Oclean X Pro Smart Electric Toothbrush è disponibile in offerta su Amazon nelle colorazioni Navy Blue, Aurora Purple, Sakura Pink e Mist Green, in occasione dei Prime Day 2022. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Inoltre, sul sito ufficiale Oclean potrete acquistare per un periodo di tempo limitato due confezioni da 8 testine di ricambio ad un prezzo scontato grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: anche in questo caso, se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

