Realme Buds Air 3 Neo svelati: sono i nuovi auricolari true wireless economici

Non solo smartphone, ma Realme continua a puntare forte anche sugli accessori. Dopo le ultime (e ottime) Air 3 – lanciate in occasione del MWC 2022 – l'azienda asiatica è pronta a fare il bis con i nuovi auricolari true wireless Realme Buds Air 3 Neo: ecco tutto quello che sappiamo fino a questo momento su specifiche, design, prezzo e uscita sul mercato!

Realme Buds Air 3 Neo: tutto quello che sappiamo finora

Design, specifiche tecniche e caratteristiche

Le nuove Realme Buds Air 3 Neo si discostano dalla generazione precedente, adottando uno stile più simile a quello delle Air 3. Le cuffie TWS presentano un corpo dotato di stelo, con una forma allungata e la doppia colorazione White/Silver. Non sappiamo se ci saranno anche altre varianti: le immagini ufficiali ci svelano completamente il design degli auricolari, insieme a quello della custodia a ciottolo (dotata di una chiusura che pare semi-trasparente).

Gli auricolari presentano un'indossabilità in-ear e quasi sicuramente ritroveremo anche la cancellazione attiva del rumore ANC (non ancora confermata, ma presente a bordo delle Buds Air 2 Neo). Aspettiamoci anche driver da 10 mm, la certificazione IPX5 contro gli schizzi e tanta autonomia. Altra caratteristica immancabile sarà di certo la modalità a bassa latenza (almeno da 88 ms) per sincronizzare al meglio audio e video (in caso di giochi e filmati).

Realme Buds Air 3 Neo – Prezzo e data di presentazione

La compagnia asiatica ha confermato la data di presentazione delle nuove Realme Buds Air 3 Neo: il lancio degli auricolari true wireless è fissato per il 12 luglio, insieme al top di gamma GT 2 Master Edition. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, ancora non ci sono indiscrezioni: le precedenti cuffie Neo sono state lanciate a 249 yuan, circa 35€ al cambio attuale (anche se in questo caso è probabile che avremo un rincaro).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il