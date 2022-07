Honor X40i: il brand lo svela tutto a brevissimo

Sebbene non si abbiano dettagli in merito alle sue specifiche tecniche, Honor X40i è ad un passo dall'essere presentato, visto che il brand ha rivelato la data di uscita. Il dispositivo mid-range sarà presentato davvero a breve, puntando su un design davvero elegante e dai colori brillanti.

Honor X40i, data di uscita svelata e dettagli sulla fotocamera

Dopo aver appreso, in precedenza, che il bumper fotocamera riprenderà determinate geometrie e soprattutto che il design sarà ispirato alle nebulose, Honor ha mostrato una nuova colorazione per X40i, ispirata alle rose. La trama simil-olografica si incastona in un frame dorato come dorato è proprio l'alloggio delle fotocamere, due per la precisione.

E parlando dei sensori, Honor ci dà finalmente uno spunto da cui partire. Infatti, la fotocamera principale del dispositivo sarà da 50 MP, ma non è ancora ben chiaro di quale sensore si tratti. L'altro sensore, secondo indizi ufficiali, dovrebbe essere dedicato alle Macro. Altro dettaglio importante è relativo al display, visto che ci ritroviamo un pannello con cornici molto ridotte, sebbene il “mento” sia abbastanza visibile con un punch-hole centrale.

Ma quando è fissata dunque la data di uscita Honor X40i? Il brand ha annunciato che lo smartphone sarà presentato il prossimo 13 luglio 2022, quindi più o meno tra 48 ore, dove conosceremo tutti i dettagli possibili sullo smartphone, di cui si sa ancora pochissimo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il