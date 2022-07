Honor X40i, primi indizi ufficiali: fotocamera al primo posto

Qualche giorno fa era spuntato sul web il particolare design di un possibile Honor della serie X40, che sembra possa risolversi proprio nel futuro X40i. Il nuovo mid-range sarebbe stato anticipato, con degli indizi, dal brand stesso con importanti riferimenti alla fotocamera.

Honor X40i: selfie camera al top, Super Macro e video in notturna di qualità

Come veniamo a conoscenza dei primi dettagli su Honor X40i? A parlare è Harrison Kang, CMO per il mercato Global del brand, che spiega tramite un rebus composto di emoji come dovrebbe comporsi il comparto fotocamera dello smartphone in questione. Ciò che si coglie è che avremo un'ottima selfie camera, quindi ci aspettiamo un sensore ad alta risoluzione, ma non finisce qui.

Infatti, l'altro dettaglio è relativo alle Super Macro, visto che è scelta l'emoji di un fiore, icona utilizzata proprio per le Macro, mentre compaiono anche una notte stellata, segno che le riprese notturne saranno di grande qualità e che forse sarà possibile fare foto alle stelle in maniera più nitida. Come facciamo però a capire che si parla proprio di Honor X40i? Oltre all'emoji della X, sono ripetuti 4 zeri, con il logo ID a simboleggiare “l'io” o quanto meno così pare di cogliere.

Insomma, Honor a piccoli passi sta iniziando a configurare uno smartphone che potrebbe intrigare gli amanti dei design brillanti ma anche chi cerca una buona fotocamera senza spendere cifre alte. Secondo altri leak, scopriremo questo smartphone nel mese di agosto 2022, quindi nelle prossime settimane sapremo di più.

