Honor X40i brillerà come una Nebulosa, secondo i teaser

Già da qualche tempo Honor X40i è l'argomento di discussione principale del brand, che man mano sta iniziando a svelarne i dettagli. E dopo l'annuncio di alcune sue peculiarità in maniera criptica, svela parte del design andando oltre il render visto in precedenza.

Honor X40i: conferme sul design e sul display nei primi teaser

A mostrarci i dettagli in merito al prossimo mid-range di Honor è stato il CMO, Harrison Jiang, che ha postato su Weibo tre teaser dedicati proprio a X40i. Il primo dettaglio è riferito alla Nebulosa Rosetta, con tanto di nomenclatura della stessa, cioè NGC2237, che potrebbe dire molto sulla “brillantezza” della back cover dello smartphone, che in effetti dovrebbe avere un effetto glitter.

Il secondo dettaglio ci mostra il frame laterale e il display di Honor X40i, che avrà forme tutto sommato squadrate e bordi abbastanza sottili per il pannello. Il frame in questione potrebbe anche essere in color oro, oltre a quanto visto di quello in argento. A dare ulteriore conferma del possibile design del nuovo modello della serie X ci pensa il terzo teaser, dove viene replicato il sistema ad angoli acuti (che trovate in copertina) visto per il bumper fotocamera del render postato da alcuni leaker.

Insomma, Honor sembra puntare moltissimo su uno smartphone che, sostanzialmente, si va a collocare in una fascia di prezzo intorno ai 200/300€ al cambio ma che in effetti può portare al brand ottime vendite in più settori e mercati, anche quelli Global con i possibili rebrand.

