La Xiaomi TV più grande di sempre arriva anche Global

Anche se molti di noi hanno in casa schermi attorno ai 50″/60″, ci sono televisori come la nuova Xiaomi TV Max 86″ che osano nelle dimensioni dello schermo. E se si escludono proiettori in grado di spingersi fino a ben 120″, abbiamo a che fare con la prima TV marchiata Xiaomi con una diagonale così tanto elevata. Certo, ci sono casi ancora più eclatanti come l'esagerata Redmi TV Max 98″, ma in quel caso parliamo di un prodotto destinato unicamente alla Cina.

Xiaomi TV Max e i suoi 86″ diventano ufficiali sul mercato Global: specifiche e prezzo

Sì, perché la Xiaomi TV Max 86″ è la prima del suo genere a debuttare anche sul mercato Global. E lo fa con uno schermo da 86″ 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel) dotati di cornici molto sottili, un pannello a 8-bit con 1,07 miliardi di colori e in grado di raggiungere un refresh rate massimo di 120 Hz con MEMC. Oltre al supporto HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ con Full LED Array Local Dimming, ha una copertura DCI-P3 del 90%. Il tutto è reso possibile dal chipset MediaTek MT9617, dotato di CPU quad-core Cortex-A73, GPU Mali-G52 MC1 e 3/32 GB di memoria.

Come tutte le TV Xiaomi proposte sul mercato occidentale, anche questo modello è dotato di Android TV in versione 11, completo di Google Assistant, Play Store, integrazione Chromecast e controlli domotici. Il comparto audio, poi, comprende 4 speaker stereo da 15+15W dotati di supporto Dolby Atmos e DTS:X. Chiude il comparto connettività, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 e 2.0, 2 porte USB 2.0 e supporto DVB-T2/C e DVB-S2.

Non conosciamo ancora prezzo e disponibilità della Xiaomi TV Max 86″ Global; ma sapendo che è un rebrand della Redmi TV Max 86″, il cui prezzo in Cina è di circa 1.000€, non aspettatevi niente di troppo economico.

