Honor, spunta uno smartphone molto particolare: è la serie X40?

Con Honor ci siamo lasciati, bisogna dire molto bene, qualche tempo fa con il lancio della serie Magic 4 e la serie 70, ma pare che il brand non abbia terminato le novità in fatto di smartphone. Infatti, un nuovo modello dal design molto particolare è spuntato sul web e sembra rivolto alla serie X: che sia il preludio alla serie Honor X40?

Honor, il nuovo modello riscrive la fotocamera a pillola: X40 sarà così?

Il render del nuovo smartphone Honor ha tutta l'aria di essere un'immagine estrapolata da una serie di teaser relativi ad una nuova gamma di dispositivi medio gamma. Ciò che incuriosisce è il bumper fotocamera, che sembra una versione accorciata dell'iconico stile a pillola che ha contraddistinto la serie Digital negli ultimi tempi.

Questo, abbinato al frame squadrato e la colorazione glitter, ci rimanda inevitabilmente alla serie X, che proprio nella gamma X30 ha visto queste colorazioni e questo form factor. Che sia dunque la serie X40 che sta arrivando sul mercato? L'idea non sarebbe così campata in aria, visto che si tratta di uno smartphone con doppia fotocamera e dunque che non punta a voler strafare in termini multimediali.

Chiaramente, sebbene sia presente un'immagine ben definita, non abbiamo ancora elementi specifici per poter dire che siamo di fronte ad un esponente della serie X40, ma è chiaro che qualcosa bollerà in pentola molto presto. Difficile possa essere un modello della serie Play perché ha preso tutt'altra direzione, ma ci riserviamo il diritto di non escludere anche questa opzione.

