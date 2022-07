Flsun Super Racer SR stampa in 3D di tutto: ora in offerta ad un prezzo super conveniente!

Avete mai pensato di creare con le vostre stesse mani – o quasi – il modellino 3D del vostro personaggio preferito, o perché no, giocattoli per i vostri figli o decorazioni per la casa? Tutto ciò di cui avete bisogno è una stampante 3D di qualità, magari anche di semplice utilizzo se siete alle prime armi. Flsun Super Racer SR potrebbe essere la soluzione che state cercando: una macchina veloce, precisa e adatta anche per chi approccia per la prima volta al mondo delle stampanti 3D. E cosa ancora più importante, dal prezzo contenuto e che può essere ulteriormente ribassato grazie al codice sconto fornito da MadeTheBest. Pronti a saperne di più?

Flsun Super Racer SR è la stampante 3D veloce, precisa e adatta anche per i principianti

Si tratta di una stampante 3D ad alta velocità, poco rumorosa ed estremamente precisa basata su Merlin 2.0.6, un firmware proprietario che garantisce il corretto funzionamento della macchina e offre funzionalità di interruzione e sicurezza qualora Flsun Super Racer SR dovesse presentare problemi di qualche tipo.

Flsun Super Racer SR può stampare modelli di dimensioni pari a 260 mm x 330 mm in tempi almeno tre volte più veloci rispetto ad altre tecnologie del genere presenti sul mercato, garantendo qualità e precisione. Il suo design modulare permette di installare o smontare le componenti con facilità e senza l'utilizzo di strumenti ausiliari, mentre il pannello touch da 3.5″ permette di interagire con la stampante e controllare l'intero processo di stampa attraverso un'interfaccia utente semplice e intuitiva.

Tra le altre caratteristiche troviamo un estrusore BMG ad alte prestazioni, molto stabile e più durevole; un sistema di dissipazione del calore a tripla ventola; un letto di stampa in vetro che permette al modello di aderire meglio alla superficie durante la stampa e ne facilita la rimozione una volta terminato il processo; e un braccio parallelo in fibra di carbonio che garantisce una più alta precisione del movimento di stampa e offre più stabilità alla macchina.

Come anticipato, la stampante 3D Flsun Super Racer SR può essere acquistata ad un prezzo decisamente ottimo su MadeTheBest, dove il prodotto è già in offerta ad un prezzo ridotto. Grazie al codice sconto dedicato, tuttavia, è possibile usufruire di uno sconto extra di 30$. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

A proposito di MadeTheBest…

Madethebest è un e-commerce incentrato su stampanti laser e 3D. Collabora con diversi produttori molto noti ed apprezzati come QIDI, Flsun, ATOMSTACK, Zonestar, Ortur, Creality, Artillery e Xtool. Oltre a prezzi vantaggiosi, Madethebest offre la spedizione gratuita e senza spese doganali per l'acquisto della stragrande maggioranza dei prodotti presenti sulla piattaforma.

