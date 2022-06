Red Magic 7S e 7S Pro: confermata una super ricarica per entrambi

Dopo i primi richiami con l'annuncio per lo Snapdragon 8+ Gen 1, Red Magic 7S e 7S Pro (nomi molto papabili) iniziano a farsi vedere in una certificazione, la prima in merito alla ricarica. Infatti, i nuovi gaming phone di casa Nubia si presentano con una ricarica piuttosto rapida o, quanto meno, molto rapido sarà il loro caricabatterie.

Red Magic 7S e 7S Pro: ricarica a 120W e 135W e caricabatterie a 165W secondo la prima certificazione

A riportare la prima certificazione per Red Magic 7S Pro (o presunto tale) è il team di WHYLAB, che ci riporta quanto documentato dall'ente 3C in merito alla ricarica. Come possiamo vedere, si parla di caricabatterie e non di ricarica supportata dallo smartphone (per chi se ne intende, è riportato lo standard PPS, che è quello per la ricarica rapida dei caricatori). E in effetti, il caricabatterie del nuovo 7S Pro si conferma essere quello da 165W visto per il precedente 7 Pro, che però ha visto questo accessorio tanto potente solo in Cina.

Questo vuol dire che l'upgrade di ricarica è finalmente completato? A dir la verità no, perché secondo il leak di Digital Chat Station, lo smartphone con numero modello NX709S sarà dotato di una ricarica relativamente veloce sopra i 100W, che facendo due conti, dovrebbe essere la stessa da 135W già vista con il precedente. Insomma, quanto meno non andrà a peggiorare ma manterrà standard molto alti.

Lo stesso discorso viene poi applicato al Red Magic 7S, che risponde al numero modello NX679S, che si ritrova quindi lo stesso caricabatterie certificato, quindi a 165W, con ricarica rapida a 120W che si conferma quindi come la precedente, segno che il cambio di passo dovrebbe essere solo lato chipset.

Infine, altra e piccola indiscrezione riguarda la ventola RGB interna che Red Magic riserva ai suoi modelli Pro: pare che anche qui sarà presente, magari per dare ancora più campo aperto alla potenza del nuovo chipset Snapdragon, che sembra però aver già risolto i suoi problemi di surriscaldamento. Intanto, vi lasciamo anche la recensione per la versione base Red Magic 7 e 7 Pro, nel caso non vogliate attendere i nuovi modelli.

