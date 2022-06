Xiaomi lancia una nuova versione della sua lampada smart più apprezzata

La lampada da scrivania smart della compagnia cinese è tornata in una veste rinnovata: Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Ehhanced ha debutto in patria e porta alcune migliorie ad un prezzo super contenuto. In realtà… ogni scusa è buona per riproporre dispositivi “classici” e particolarmente apprezzati dagli appassionati della casa di Lei Jun!

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Enhanced: caratteristiche e prezzo della nuova lampada smart

Sono passati ormai tre anni dal debutto del modello 1S, una lampada da scrivania con funzionalità smart ed un prezzo goloso (parecchie volte anche in offerta). A questo giro Xiaomi rinnova il dispositivo, il quale ritorna come Mi LED Desk Lamp 1S Ehhanced: un'iniziativa gradita dato che parliamo di un accessorio tra i più gettonati dai Mi Fan, ma comunque le novità sono limitate al campo dell'illuminazione. Il design non cambia: ancora una volta abbiamo una luce LED dallo stile minimale, con filo ed una manopola posizionata sulla base. Presenti all'appello 4 modalità di illuminazione, in base alle esigenze; si può scegliere di modificare la temperatura del colore e si può regolare l'intensità.

La lampada smart di Xiaomi offre sia il supporto all'app del brand che al sistema Apple HomeKit, quindi si può controllare tramite comandi vocali sia con Siri che XiaoAI. Come anticipato le novità riguarda luce e colore: Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Ehhanced presenta dei LED migliorati e più performanti (a spettro completo), in grado di restituire una luce più uniforme e morbida. Inoltre l'indice di resa cromatica passa da Ra90 a Ra95 (quindi è più vicino alla luce naturale). In termini di durata del LED, si tratta di un modulo da 42 unità, con una potenza di 9W e circa 25.000 ora di utilizzo.

La nuova versione della lampada da scrivania smart Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Enhanced ha debuttato di recente, ma solo in patria, al prezzo di circa 27€ al cambio (199 yuan). In attesa che arrivi alle nostre latitudini (il modello standard è disponibile anche nello store ufficiale) vi lasciamo con il link all'acquisto della versione 1S, tramite Amazon. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

