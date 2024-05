OPPO Find N5 e OnePlus Open 2 si faranno? I dubbi dei leaker

Il boom degli smartphone pieghevoli si sta palesando davanti ai nostri occhi: i numeri di vendita stanno crescendo, ma questo potrebbe non bastare per l’esistenza di OPPO Find N5 e OnePlus Open 2. OPPO è entrata nel settore dei foldable nel 2021, seguita poi dal sub-brand OnePlus nel 2023 sotto forma di rebrand; il destino di OPPO si lega a quello di OnePlus, essendo Open una copia 1:1 di Find N3, e questo significa che se OPPO ha dei problemi, questi si rifletteranno anche su OnePlus.

OPPO Find N5 e OnePlus Open 2 sarebbero stati rinviati, secondo i leak

It's basically confirmed that Oppo will not release the Oppo Find N5 Series this year thus no OnePlus Open 2 as well! — Kartikey Singh (@That_Kartikey) May 10, 2024

Sono mesi che le voci di corridoio dipingono uno scenario in cui sia OPPO che vivo starebbero ridimensionando il proprio catalogo di smartphone pieghevoli, probabilmente per sopperire a una concorrenza che sta diventando sempre più spietata. Bisogna considerare che, nonostante siano pressoché assenti in occidente, i foldable OPPO e vivo hanno la loro quasi totalità di vendita in Cina, dove però Huawei è tornata a vendere tanto mettendo a repentaglio la loro competitività in questo settore.

Finora abbiamo avuto indiscrezioni piuttosto discordanti, e alcuni leaker sono persino finiti per contraddirsi, segno che forse le aziende interessate non hanno ancora preso una decisione finale. Per esempio, Kartikey Singh aveva precedentemente affermato che la serie Find N5 fosse in sviluppo e di “non credere e diffondere rumor“, salvo poi smentirsi dicendo che OPPO Find N5, N5 Flip e OnePlus Open 2 non si faranno, perlomeno non nel 2024, rimandando così al 2025 l’eventuale lancio di questi modelli.

Sicuramente vivo non fa parte del discorso, avendo lanciato la serie X Fold 3 nel marzo 2024, anche se ulteriori rumor aggiungono che, mentre OPPO avrebbe deciso di rinviare entrambi i suoi pieghevoli, vivo lo farebbe soltanto con il suo flip phone, quell’X Flip 2 che effettivamente non si è ancora visto da nessuna parte. In tutto ciò, si vocifera che OPPO e vivo attenderebbero il 2025 per lanciare un nuovo form factor pieghevole.

