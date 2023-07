Il boom dei pieghevoli è dietro l’angolo, e sarà merito di Apple

Oggi rappresentano una nicchia conosciuta ma poco acquistata, ma nel giro di qualche anno sarà sempre più comune vedere smartphone pieghevoli per le strade. È questa la prospettiva che viene fuori dall'analisi di Counterpoint Research, che ha pubblicato una previsione piuttosto ottimista sul mercato pieghevole, spiegando come plasmerà la fascia premium da qui ai prossimi anni. In un mercato telefonico che continua a contrarsi, i top di gamma dimostrano invece di essere sempre più apprezzati da una clientela che, per una serie di ragioni, li preferisce a modelli meno costosi.

Ecco come si evolverà il mercato degli smartphone pieghevoli da qui al 2027

Vien da sé che tutti i produttori di smartphone vedano nei pieghevoli una fonte economica da non poter sottovalutare, specialmente quando diventano un mezzo per contrastare la crisi. E se nel 2021 i pieghevoli delle sole Samsung e Huawei vendevano 9,1 milioni di unità nel mondo, cioè il 4% del mercato premium, il trend è andato aumentando negli ultimi due anni. Già nel 2022 la quota è salita al 5% (13,1 milioni) e si prevede che questo 2023 si concluderà con una crescita più sostanziale all'8% (18,6 milioni).

Come già previsto, il 2024 sarà un anno ancora più proficuo, salendo al 13% con 35,7 milioni di unità, ma l'anno della svolta dovrebbe essere il 2025. Secondo gli analisti sarà quello l'anno del debutto di Apple, per quanto continuino a esserci voci di corridoio che lo danno più in là nel tempo. Mettendo da parte questi dubbi, il suo esordio nel settore foldable rappresenterebbe un ovvio scossone, così come fu iPhone X per il mondo degli smartphone full screen. Dal 13% si passerebbe al 21% della fascia premium con oltre 54 milioni di pieghevoli venduti, cifre che sarebbero destinate ad aumentare prima al 30% nel 2026 ed infine al 39% del 2027 con oltre 100 milioni.

In questa prospettiva, Samsung ed Apple sarebbero le compagnie che guiderebbero quasi incontrastate il mercato dei pieghevoli su scala globale. Le varie OPPO, vivo, Honor, Xiaomi, Motorola e Huawei contribuirebbero in scala ben minore, probabilmente concentrandosi perlopiù sul mercato asiatico continuando a trovare poco riscontro in occidente.

