Xiaomi aggiorna la fotocamera MIUI: ecco la nuova interfaccia | Download

Stiamo ancora attendendo di scoprire cosa Xiaomi ci farà scoprire con la MIUI 15, ma in vista del prossimo major update qualcosa di muove dietro le quinte, con piccoli cambiamenti che sono già iniziati. Per esempio l'app della fotocamera, che con l'ultimo aggiornamento ha ricevuto una nuova interfaccia che potrebbe averci dato un assaggio del prossimo major update della compagnia cinese.

Nuovo aggiornamento MIUI, cambia l'interfaccia della fotocamera degli smartphone Xiaomi

Si tratta della versione 5.0, che rispetto alla precedente versione 4.x ha una UI leggermente modificata, anche se non in maniera radicale. La prima cosa che si nota è la rotella dello zoom, non più orizzontale bensì a semicerchio, così come sparizione dei tasti in alto, sostituiti da una freccia su cui cliccare per mostrare le varie opzioni (HDR, AI, griglie, formato, scatti dinamici, watermark, impostazioni, ecc.). L'altro cambiamento evidente è relativo alla schermata “Altro“, dove rimangono le stesse voci ma accompagnate da nuove icone colorate che fanno capire meglio a colpo d'occhio quale sia il loro scopo.

ATTENZIONE: su POCO F3, aggiornando l'app la fotocamera smette di funzionare perché il modello non risulta compatibile, pertanto vi sconsigliamo di provare se non aveste dimestichezza con il sideloading. In alternativa, dovete attendere che il rilascio vi arrivi successivamente.

