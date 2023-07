Lenovo Tab P12 ed M10 5G ufficiali: i nuovi tablet arrivano in Italia

Evidentemente oggi è giornata di tablet, perché oltre alla nuova serie Samsung Galaxy Tab S9 arrivano altri due modelli, ovvero Lenovo Tab P12 ed M10 5G. Del primo avevamo già conosciuto mesi addietro il modello Pro, a cui adesso si affianca una variante standard, che mantiene il DNA Lenovo quando si parla di convertibilità.

Lenovo presenta due nuovi tablet, disponibili anche in Italia

Lenovo Tab P12

Crediti: Lenovo

Lenovo Tab P12 ha dalla sua uno schermo LTPS LCD da 12,7″ 3K (2.944 x 1.840 pixel) con luminosità di 400 nits, in una scocca che misura 190,76 x 293,37 mm x 6,9 mm per 615 grammi. È alimentato dal MediaTek Dimensity 7050, SoC a 6 nm TSMC dotato di CPU octa-core fino a 2,6 GHz A78 e GPU Mali-G68 MC4, qua coadiuvati da 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria espandibile via microSD fino a 1 TB.

L'alimentazione è affidata alla batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida a 30W, mentre la connettività include Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e USB-C 2.0. Ci sono poi 4 speaker stereo Dolby Atmos e fotocamere da 13 e 8 MP, così come un software Android 13 con ZUI 15, su cui Lenovo garantisce 2 major update e 4 anni di patch di sicurezza. Per gli amanti della produttività, il tablet è dotato di Lenovo Tab Pen Plus e tastiera con trackpad e gesture.

Lenovo Tab P12 è disponibile in Italia al prezzo di listino di 449€ con stylus incluso, che sale a 589€ con la versione comprensiva di tastiera.

Lenovo Tab M10 5G

Crediti: Lenovo

C'è poi Lenovo Tab M10 5G, che in 252,74 x 160,34 x 8,3 mm di dimensioni e 490 grammi di peso integra uno schermo LCD da 10,61″ 2K con refresh rate a 90 Hz. Il SoC è di Qualcomm, cioè lo Snapdragon 695, a 6 nm TSMC con CPU octa-core fino a 2,2 GHz A78 e GPU Adreno 619, in accoppiata a memorie fino a 6/128 GB con espandibilità via microSD e a una batteria da 7.700 mAh con ricarica a 20W. Le restanti specifiche includono 2 speaker stereo Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C 2.0, ingresso mini-jack, fotocamere da 13 e 8 MP e software Android 13 con 1 major update e 3,5 anni di patch di sicurezza. Non manca la penna Lenovo Tab Pen Plus, che non è però compresa in confezione.

Lenovo Tab M10 5G è disponibile al prezzo di listino di 399€, con disponibilità a partire da agosto 2023.

