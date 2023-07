Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra ufficiali: i nuovi tablet premium arrivano in Italia!

L'evento Unpacked di luglio ci ha regalato il debutto dei nuovi top di gamma pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5 e degli ultimi modelli della famiglia Watch 6 ma le sorprese non sono ancora finite. Il colosso tecnologico asiatico ha presentato anche la sua nuova serie di tablet premium: Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra sono ufficiali in Italia (e nel resto del mondo) e in questo approfondimento andiamo a conoscerli meglio e scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita nel nostro paese.

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi tablet Android

Design e display

Crediti: Samsung

Squadra vincente non si cambia: anche quest'anno abbiamo tre modelli, con dettagli simili alla scorsa generazione Tab S8. I modelli standard Samsung Galaxy Tab S9 ed S9+ sono dotati di ampi schermi e cornici super ottimizzate, mentre il fratello maggiore Tab S9 Ultra presenta uno schermo ancora più grande e dotato di un notch (al cui interno trova spazio una doppia fotocamera). La cover posteriore del trittico ricalca i predecessori, con uno stile molto simile. Rimane il supporto alla S Pen – che può essere agganciata magneticamente alla scocca posteriore ed è inclusa in confezione – ed abbiamo anche un'importante novità, ossia la certificazione IP68 (per la resistenza ad acqua e polvere). Grande attenzione anche alla resistenza grazie al telaio rinforzato in Armor Aluminium.

Crediti: Samsung

Per un'esperienza ancora più esclusiva, gli utenti possono effettuare un upgrade scegliendo la S Pen Creator Edition, che è stata progettata con un materiale testurizzato che fornisce un'impugnatura confortevole e un angolo di inclinazione più ampio. Sono disponibili anche due tipi di punta: una dura per esperienze di disegno naturali e una morbida per scrivere come con carta e penna. Ovviamente non mancano la Book Cover Keyboard (con tastiera retroilluminata) e la modalità Samsung DeX in modo da avere un'esperienza desktop completa ed appagante.

Crediti: Samsung

I nuovi tablet sono equipaggiati con pannelli Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e dimensioni da 11″, 12,4″ e 14,6″. In tutti i casi è presente un lettore d'impronte digitali integrato direttamente sotto lo schermo.

Specifiche tecniche

Crediti: Samsung

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, i nuovi Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: si tratta della versione personalizzata del chipset di Qualcomm, già vista a bordo della serie S23, con una frequenza massima di 3,6 GHz (anziché 3,2 GHz). Late memorie sono presenti 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage; lo spazio di archiviazione è espandibile fino a 2 TB grazie al supporto micro SD.

Per la prima volta la gamma di tablet si arricchisce con un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore, studiato appositamente per l'utilizzo ad alta intensità dei dispositivi.

Crediti: Samsung

I nuovi modelli utilizzano batterie da 8.400/10.090/11.200 mAh con il supporto alla ricarica da 45W. Il resto del comparto vede la presenza della connettività 5G opzionale, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, altoparlanti Quad Speaker con audio AKG e Dolby Atmos, Samsung Knox e Android 13 (tramite One Ui 5.1).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Tab S9 offre un sensore grandangolare da 13 MP mentre S9+ ed S9 Ultra presentano una Dual Camera da 13 + 8 MP con ultra-wide. I due modelli standard presentano una selfie camera da 12 MP (ultra-grandangolare) mentre la variante Ultra si affida ad una doppia selfie camera da 12 + 12 MP (con ultra-wide).

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra – Scheda tecnica a confronto

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Dimensioni 254,3 x 165,8 x 5,9 mm

498/500 grammi (WiFi o 5G) 285,4 x 185,4 x 5,7 mm

498/500 grammi (WiFi o 5G) 326,4 x 208,6 x 5,5 mm

498/500 grammi (WiFi o 5G) Display 11″ Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz WQXGA (2560 x 1600 pixel) 12,4″ Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz WQXGA+ (2800 x 1772 pixel 14,6″ Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz WQXGA+ (2960 x 1848 pixel) Sicurezza Lettore d'impronte sotto al display Lettore d'impronte sotto al display Lettore d'impronte sotto al display Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Chipset • Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

• 4 nm TSMC

1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510

• GPU Adreno 740 • Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

• 4 nm TSMC

1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510

• GPU Adreno 740 • Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

• 4 nm TSMC

1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510

• GPU Adreno 740 Memorie • 8/128 GB

• 12/256 GB

• micro SD fino a 1 TB • 12/256 GB

• 12/512 GB

• micro SD fino a 1 TB • 12/256 GB

• 12/512 GB

• micro SD fino a 1 TB Batteria 8.400 mAh 10.090 mAh 11.200 mAh Fotocamere 13 MP

Selfie – 12 MP 13 + 8 MP

Selfie – 12 MP 13 + 8 MP

Selfie – 12 + 12 MP Altre caratteristiche Supporto 5G opzionale, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Type-C, Quad Speaker con audio AKG e Dolby Atmos Supporto 5G opzionale, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Type-C, Quad Speaker con audio AKG e Dolby Atmos Supporto 5G opzionale, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Type-C, Quad Speaker con audio AKG e Dolby Atmos Sistema operativo Android 13 (One UI 5.1) Android 13 (One UI 5.1) Android 13 (One UI 5.1)

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra – Prezzo e uscita in Italia

Crediti: Samsung

La nuova serie Samsung Galaxy Tab S9 è disponibile in preordine in Italia a partire dal 26 luglio, al prezzo di partenza di 929€ (date un'occhiata al sito ufficiale ed Amazon). Le vendite vere e proprie cominceranno dall'11 agosto mentre di seguito trovate tutte le configurazioni ed i relativi prezzi.

Tab S9 8/128 GB WiFi – 929€ 8/128 GB 5G – 1079€ 12/256 GB WiFi – 1049€ 12/256 GB 5G – 1199€



Tab S9+ 12/256 GB WiFi – 1149€ 12/256 GB 5G – 1299€ 12/512 GB WiFi – 1269€



Tab S9 Ultra 12/256 GB WiFi – 1369€ 12/256 GB 5G – 1519€ 12/512 GB WiFi – 1489€



Inoltre, acquistando i nuovi modelli della serie Tab S9 dal 26 luglio al 10 agosto 2023 è possibile ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim. Sarà sufficiente registrare l'acquisto entro il 21 ottobre 2023 sul sito Samsung Members.

