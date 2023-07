Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 ufficiali: più potenti, più compatti

Oggi è il gran giorno per Samsung, che durante il suo secondo Unpacked 2023 ha finalmente tolto i veli dai nuovi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Non solo tablet e smartwatch ma anche la quinta generazione di pieghevoli, i due protagonisti della conferenza estiva della compagnia sud-coreana. Due modelli che rispetto ai rispettivi predecessori non rivoluzionano ma affinano alcuni dettagli importanti, fra cui potenza e compattezza.

Samsung presenta ufficialmente Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: tutte le novità

Samsung Galaxy Z Fold 5

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Icy Blue, Phantom Black e Cream (oltre che Gray e Blue in esclusiva su Samsung.com), Samsung Galaxy Z Fold 5 è il più sottile e leggero di sempre nella gamma Galaxy Fold. Questo grazie alla nuova cerniera Flex Hinge, che gli permette di chiudersi senza spazi, una delle maggiori critiche che venivano rivolte ai predecessori. Sotto un punto di vista costruttivo, sia Fold 5 e che Flip 5 contengono più materiali riciclati della scorsa generazione, sia che si parli di vetro che di alluminio e plastica, e anche la carta della confezione è in materiale riciclato al 100%. Entrambi sono protetti da certificazione IPX8, scocche Armor Aluminum e Gorilla Glass Victus 2.

Una delle principali novità dei nuovi pieghevoli Samsung si chiama Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che dopo essere stato lanciato in esclusiva sulla serie S23 arriva anche sulla gamma foldable. Questo significa un SoC con CPU e GPU overclockate rispetto allo Snap 8 Gen 2 classico, oltre a memorie più performanti di tipo LPDDR5X e UFS 4.0. Non cambiano invece batteria, ricarica e fotocamere, che rimangono immutate rispetto a Z Fold 4.

L'altra novità si chiama One UI 5.1.1, versione intermedia rinnovata in vista della One UI 6.0 con Android 14. Fra le feature software troviamo Multischermo, App Continuity, la barra delle applicazioni, e non manca la S Pen Fold Edition con annesso stylus, più sottile e compatta dei modelli passati nonché disponibile in vari colori.

Scheda tecnica

Dimensioni di 67,1 x 154,9 x 13,4 mm da chiuso / 129,9 x 154,9 x 6,1 mm da aperto per un peso di 253 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ HD+ (2.316 x 904 pixel) in 23.1:9 con densità di 402 PPI, refresh rate adattivo 48-120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

(2.316 x 904 pixel) in 23.1:9 con densità di 402 PPI, refresh rate adattivo 48-120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ QXGA+ (2.176 x 1.812 pixel) in 21.6:18 con densità di 374 PPI, refresh rate adattivo 1-120 Hz

(2.176 x 1.812 pixel) in 21.6:18 con densità di 374 PPI, refresh rate adattivo 1-120 Hz Sensore d'impronte laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 a 719 MHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Connettività 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, GPS, USB-C 3.2, Samsung DeX

Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida 25W , wireless 15W e inversa 4.5W

con ricarica rapida , e inversa 4.5W Software Android 13 con One UI 5.1.1

Tripla fotocamera da 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.4 Sensore primario con pixel da 1,0 μm, OIS, Dual Pixel AF Ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Teleobiettivo 3x con OIS, PDAF, Space Zoom 30x e pixel da 1,0 μm

f/1.8-2.2-2.4 Selfie camera esterna da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Selfie camera interna sotto al display da 4 MP f/1.8, pixel da 2,0 μm, FoV da 123°

f/1.8, pixel da 2,0 μm, FoV da 123° Speaker stereo

Samsung Galaxy Z Flip 5

Design e display

Le colorazioni di Samsung Galaxy Z Flip 5 sono le tinte Mint, Graphite, Cream e Lavender, oltre a quelle Gray, Blue, Green e Yellow in esclusiva su Samsung.com. Anche qua, la nuova cerniera Flex Hing fa sì che il flip phone Samsung possa richiudersi senza che rimangano spazi fra le due parti, diminuendo la possibilità che si infiltrino polvere e detriti.

Dagli 1,9″ di Flip 4 si passa a una più ampia Flex Window da 3,4″ che facilita l'utilizzo del flip phone da chiuso; inoltre, può essere personalizzato in accoppiata agli sfondi di Galaxy Watch 6 e in pendant con le custodie Flipsuit Case. Da chiuso, i widget consentono di controllare la musica, consultare meteo e borsa, e la Visualizzazione Multi Widget mostra il tutto in una schermata; da chiuso si possono vedere notifiche e chiamate, rispondere ai messaggi, usare Samsung Wallet e le scorciatoie delle Impostazioni Rapide.

Ultima ma non ultima la fotocamera: come per Z Fold 5, i sensori rimangono gli stessi, ma la Flex Window diventa un ampio viewfinder con cui scattarsi selfie con la fotocamera frontale o far vedere a chi stiamo fotografando un'anteprima in tempo reale.

Scheda tecnica

Dimensioni di 71,9 x 85,1 x 15,1 da chiuso / 71,9 x 165,1 x 6,9 mm da aperto per un peso di 187 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz Sensore d'impronte laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 a 719 MHz

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Connettività 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida 25W , wireless 15W e inversa 4.5W

con ricarica rapida , e inversa 4.5W Software Android 13 con One UI 5.1.1

Doppia fotocamera da 12+12 MP f/1.8-2.2 Sensore primario con pixel da 1,8 μm, OIS, Dual Pixel AF Ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

f/1.8-2.2 Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Speaker stereo

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy Z Fold 5 è disponibile in Italia al prezzo di 1.999€ per la variante base da 256 GB, salendo a 2.119€ per quella da 512 GB e infine 2.339€ per quella da 1 TB (esclusiva Samsung.com).

Samsung Galaxy Z Flip 5 è disponibile in Italia al prezzo di 1.249€ per la variante base da 256 GB e 1.369€ per quella da 512 GB.

I preordini partono dal 26 luglio, con disponibilità dall'11 agosto: durante la fase di preordine, le variante da 512 GB di Z Fold 5 e Z Flip 5 avranno lo stesso prezzo della 256 GB, cioè rispettivamente 1.999€ e 1.249€, mentre la variante da 1 TB di Z Fold 5 avrà uno sconto di 100€ scendendo a 2.239€. Per abbassare ulteriormente il prezzo c'è l'opzione trade-in, con extra-valutazione di 100€ sull'acquisto di Z Flip 5 e di 150€ per Z Fold 5; infine, non manca 1 anno di Samsung Care+ come copertura sui danni accidentali per chi registra il prodotto su Samsung Members.

