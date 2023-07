Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic ufficiali: salute e sport sempre sotto controllo

In occasione dell'evento Unpacked, Samsung ha ufficialmente presentato i nuovi dispositivi wearable Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic: gli smartwatch di nuova generazione che promettono di migliorare ogni momento della vita quotidiana grazie a funzioni progettate per tener traccia della propria salute e delle attività svolte durante il giorno.

Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic: tutto quello che c'è da sapere

Display e design

Crediti: Samsung

Come da tradizione, Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic sono disponibili in più varianti di formato, in modo da adattarsi al meglio al polso di chi lo indossa. Watch 6 è disponibile nei formati da 40mm e 44mm, mentre Watch 6 Classic arriva nei formati da 43mm e 47mm. Le versioni più piccole offrono un display Super AMOLED Sapphire Crystal da 1.3″ con una risoluzione di 432 x 432 pixel, mentre quelle più grandi un display sempre Super AMOLED Sapphire Crystal ma con una dimensione di 1.5″ ed una risoluzione pari a 480 x 480 pixel (entrambi con supporto per la modalità Always-On ed una luminosità massima di 2000 nit).

I due modelli differiscono anche per la tipologia di cassa utilizzata: nel caso di Watch 6 troviamo una Armor Aluminum con cinturino Sport Band, mentre per Watch 6 Classic è prevista una cassa in acciaio inossidabile con cinturino Hybrid Eco-Leather Band. La versione Classic è disponibile solo nelle colorazioni Black e Silver, mentre Watch 6 standard arriva in due diverse configurazioni: Graphite e Silver per 44 mm e Gaphite e Gold per il 40 mm.

Crediti: Samsung Crediti: Samsung Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono, quindi, dotati rispettivamente di una cornice più sottile del 30% e di una ghiera girevole più sottile del 15% rispetto ai precedenti modelli, con un display più grande del 20% che consente di visualizzare più testo sullo schermo e di scrivere con maggiore semplicità grazie alla tastiera più grande. Entrambi i dispositivi offrono, inoltre, una resistenza all'acqua fino a cinque atmosfere (5 ATM) e sono dotati di certificazioni IP68 e MIL-STD-810H.

Specifiche tecniche

Crediti: Samsung

Entrambi gli smartwatch sono dotati di un processore Exynos W930 Dual-Core da 1.4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. Ad alimentare le versioni più piccole (40mm e 43mm) troviamo una batteria da 300 mAh, mentre per le versioni più grandi (44mm e 47) è disponibile un'unità da 425 mAh. In entrambi i casi, tuttavia, l'autonomia dichiarata è di 40 ore con Always-On disattivato e 30 ore con Always-On sempre attivo.

Molto simile la dotazioni di sensori tra Watch 6 e Watch 6 Classic: su entrambi gli smartwatch infatti abbiamo a disposizione il sensore Samsung BioActive (per frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luminosità, mentre in esclusiva per Watch 6 Classic è disponibile anche il sensore Hall 3D.

Crediti: Samsung

La nuova funzione di Composizione corporea permette di raccogliere misurazioni fondamentali come il metabolismo basale, la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporei per restituire un report dettagliato della propria forma fisica, mentre la nuova Guida al sonno consente di migliorare il proprio riposo con consigli e promemoria personalizzati, attribuendo inoltre un Punteggio del sonno per valutare la qualità del riposo.

Per quanto riguarda la connettività, invece, sia che Watch 6 che Watch 6 Classic sono dotati di Bluetooth 5.3, LTE (solo per le versioni che prevedono questo modulo), Wi-Fi Dual Band 2.4 GHz + 5.0 GHz, NFC e GPS (Glonass/Beidou/Galileo). Il sistema operativo è Wear OS 4 personalizzato grazie alla One UI 5 Watch, che offre la compatibilità con dispositivi Android 10 o superiore con a disposizione almeno 1.5 GB di RAM.

Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic: prezzi e disponibilità

Crediti: Samsung

Samsung Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic sono disponibili in preordine a partire dal 26 luglio sullo store Samsung e su Amazon in quattro diverse configurazioni per ognuno dei due modelli. Elencati qui sotto trovate tutte le opzioni e i prezzi disponibili per i nuovi wearable dell'azienda coreana.

Galaxy Watch 6 Classic

43 mm, Bluetooth – 419€

43 mm, LTE e Bluetooth – 469€

47 mm, Bluetooth – 449€

47 mm, LTE e Bluetooth – 499€

Galaxy Watch 6

40 mm, Bluetooth – 319€

40 mm, LTE e Bluetooth – 369€

44 mm, Bluetooth – 349€

44 mm, LTE e Bluetooth – 399€

Grazie all'offerta di lancio, tutti gli utenti che acquisteranno Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic entro il 10 agosto potranno ricevere un cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo registrandosi sul sito Samsung Members.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le