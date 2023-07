Ninkear N16 Pro è il laptop perfetto per studio e lavoro: prezzo super con questo coupon

Nell'era dello smart working è sempre più importante avere a disposizione un PC in grado di soddisfare ogni esigenza lavorativa o accademica, grazie alle tecnologie di nuova generazione che rendono sempre più semplice affrontare la vita di tutti i giorni. Ninkear N16 Pro è un laptop perfetto sia per lo studio che per il lavoro ed oggi viene proposto ad un prezzo davvero interessante.

Intel Core i7 (12gen) e display IPS 2.5K da 165 Hz per Ninkear N16 Pro

Crediti: Ninkear

Ninkear N16 Pro è un PC portatile con display IPS da 16″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) ed un refresh rate davvero altissimo: ben 165 Hz! Sotto la leggera scocca in metallo colorata d'argento batte il cuore di un processore Intel i7-1260P di dodicesima generazione, affiancato da due diversi tagli di memoria: 16 GB oppure 32 GB di RAM, con un 512 GB, 1 TB oppure 2 TB di spazio di archiviazione su memoria SSD M.2.

Il dispositivo è dotato di tutte le ultime tecnologia per quanto riguarda la connettività: a bordo, infatti, troviamo il Wi-Fi 6 che grazie al chip Intel AX200 può arrivare a trasmettere dati ad una velocità massima di 2.4 Gbps. Il dispositivo è perfetto anche per le videoconferenze essendo dotato di una webcam integrata che garantisce una risoluzione di 720p per delle riprese di buona qualità.

Crediti: Ninkear

Il modello N16 Pro è anche molto sicuro grazie all'integrazione nel touchpad di un sensore per le impronte digitali che riconosce i dati biometrici in soli 0.5 secondi, mantenendo sempre protetti i dati più importanti conservati all'interno del PC in combinazione con Windows 11. La tastiera retroilluminata, inoltre, consente di utilizzare il laptop senza problemi anche in condizione di luce scarsa.

Ninkear N16 Pro è disponibile oggi in offerta su AliExpress al prezzo di 599€ per la versione da 16/512 GB grazie al codice sconto che trovate qui sotto. Il coupon, inoltre, offre un buon risparmio anche sulla versione top di gamma da 32 GB e 2 TB, che viene proposto al prezzo di 749€. Tramite il sito ufficiale, invece, è possibile ottenere uno sconto di 50€ sfruttando il codice “PJWQK6D229XB“.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le