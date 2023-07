iPhone 15 e lenti ibride: sarà il primo ad averle fuori dalla Cina

Xiaomi, OPPO, vivo sono tutti brand che almeno una volta hanno realizzato uno smartphone la cui fotocamera aveva lenti ibride, ma con la serie iPhone 15 potrebbe diventare una caratteristica più diffusa. Finora, infatti, la pressoché totalità degli smartphone che ne sono dotati sono rimasti confinati al solo mercato asiatico, laddove molte tecnologie vengono introdotte ma mai espanse fuori dai confini. Di recente, Nubia Z50S Pro ha fatto lo stesso, integrando questo sistema di lenti, per uno smartphone che non verrà commercializzato in occidente.

Le lenti ibride saranno una delle novità fotografiche di iPhone 15: ma cosa sono?

Quando si parla di lenti ibride si parla di una configurazione più avanzata del solito sotto il profilo hardware. Con molta probabilità, lo smartphone che avete con voi ha una fotocamera con lenti in plastica, soluzione sufficientemente efficace ed economica per offrire un'esperienza che vada bene alla maggior parte delle persone. Ma con l'avvento dei prossimi melafonini, Apple avrebbe deciso di alzare l'asticella utilizzando un sistema 1G+6P, cioè un obiettivo con un elemento in vetro e sei in plastica. E questo porterebbe con sé miglioramenti in termini di luce assorbita e qualità dei dettagli.

Secondo i rumor, iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbe avere lo stesso sensore Sony da 48 MP (nonostante si vociferi di nuovi sensori) ma con apertura f/1.7 rispetto a quella f/1.79 di iPhone 14 Pro e Pro; un'apertura ridotta significa uno scatto più rapido e un maggiore ingresso di luce a beneficio soprattutto degli scatti in notturna, ma anche una profondità di campo maggiore specie nelle foto Ritratto. Discorso differente per iPhone 15 e 15 Plus: considerato che 14 e 14 Plus hanno un'apertura f/1.5, è da capire se anch'essi passeranno a quella f/1.7 o meno, il ché sarebbe un downgrade ma con la nuova configurazione 1G+6P che potrebbe compensarlo.

Se si guarda più in là nel tempo, si vocifera che la serie iPhone 16 dovrebbe andare oltre, adoperando per la prima volta su smartphone un sistema 2G+6P, con lenti ibride a 5/6 elementi fornite da Sunny Optical Technology anche su ultra-grandangolare e teleobiettivo. Tutte innovazioni più che gradite ma che potrebbe avere uno scotto da pagare, cioè smartphone più difficili da reperire.

