iPhone 15 Pro e Pro Max introvabili al lancio? Problemi di produzione per Apple

Le indiscrezioni trapelate in rete in queste ore non piaceranno a chi attende con ansia il mese di settembre per mettere la mani sui nuovi iPhone 15 Pro o Pro Max. La produzione dei nuovi smartphone sarebbe finalmente iniziata, riscontrando fin da subito grandi problemi per quelli che sono i nuovi schermi dai bordi sottilissimi dei dispositivi di punta di Apple. Questi problemi potrebbero tradursi, quindi, in un disponibilità limitata dei nuovi prodotti al lancio.

Problemi per la produzione del display dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max

Nelle ultime ore The Information ha citato due diverse fonti con diretta conoscenza dell'argomento, condividendo quelli che potrebbero essere i problemi nella produzione dei nuovi display per i modelli Pro e Pro Max della lineup di iPhone 15. Apple infatti starebbe utilizzando un nuovo processo di produzione per ottenere dei bordi sottilissimi, ma le cose non starebbero andando come previsto. La produzione di test degli smartphone ha evidenziato problemi con gli schermi prodotti da LG, fallendo inevitabilmente la prova di affidabilità del processo.

Sembra difficile che Apple decida di posticipare il lancio di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma è molto probabile che al lancio le unità disponibili siano davvero molto poche. Il problema sembra essere maggiormente accentuato sul modello Pro Max rispetto ad iPhone 15 Pro, ma sopratutto gli schermi Samsung sembrano essere immuni alle criticità riscontrate su quelli di LG.

Non c'è pace quindi per Apple, che già con il lancio di iPhone 14 ha dovuto affrontare grande problemi nell'approvviggionamento dei modelli Pro e Pro Max. Con questa serie, infatti, una maggiore disponibilità sul mercato è arrivata soltanto nel mese di gennaio, quasi 4 mesi dopo il lancio ufficiale.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le