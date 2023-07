Worldcoin: la controversa criptovaluta di OpenAI che scansiona gli occhi per paura dell’AI

Alfred Nobel (TNT), Robert Oppenheimer (bomba atomica) e Tim Berners-Lee (internet) sono probabilmente i tre esempi principali di inventori che hanno espresso paura e preoccupazione una volta capito come le loro invenzioni sarebbero state utilizzate dall'umanità. All'elenco potremmo presto inserire anche Sam Altman, che con la sua OpenAI ha dato vita a ChatGPT e al boom dell'intelligenza artificiale. Che aleggi una certa preoccupazione attorno al mondo AI è evidente, anche alla luce di invenzioni come Worldcoin, la criptovaluta che vuole proteggerci dalle truffe robotiche.

Il CEO di OpenAI lancia Worldcoin, la criptovaluta per sconfiggere le truffe dell'intelligenza artificiale

Crediti: Fortune

Quattro anni dopo aver fondato Open AI, più precisamente nel 2019, Sam Altman co-fondò Tools For Humanity, startup con cui è stato ideato il progetto Worldcoin. Il token WLD si basa sulla blockchain di Ethereum, e il suo obiettivo è distinguere gli umani dai robot, specie adesso che il boom dell'intelligenza artificiale (anche per mano della stessa OpenAI) sta confondendo i confini. Se già prima le truffe digitali erano all'ordine del giorno, la nascita e l'espansione di sistemi AI sempre più potenti e facili da utilizzare rischia di peggiorare la situazione.

Per evitare che ciò accada, l'azienda ha ideato Orb, bizzarro dispositivo per la verifica biometrica, che esegue una scansione oculare per creare un'identità digitale (World ID) associata a quella persona pur mantenendone l'anonimato. Orb è una sfera cromata, praticamente una palla da bowling, al cui interno cela un sistema che in pochi secondi scansiona l'iride, che rispetto all'impronta digitale è più completa di informazioni e difficilmente falsificabile. Per offrire un alto grado di precisione, il sistema di imaging di Orb è composto da due fotocamere: la grandangolare cattura la scena generale, una rete neurale individua la posizione degli occhi e il teleobiettivo cattura l'iride. Inoltre, c'è anche un anello di 79 LED infrarossi che acquisiscono un multispettro dell'iride per affinarne ulteriormente l'immagine.

Affinché la qualità sia sufficientemente elevata, utilizza una lente liquida proprietaria, che come imparato in passato permette una messa a fuoco rapidissima. Dentro all'Orb c'è poi una serie di componenti ad hoc, fra cui un SoM Nvidia Jetson Xavier NX (il cuore del dispositivo) e un SSD M.2 crittografato protetto ulteriormente da un secondo livello di crittografia irreversibile tramite server, per evitare che un Orb rubato e manomesso possa restituire dati privati. Alla fine della registrazione, le foto scattate vengono immediatamente cancellate e rimangono solamente i dati necessari per convalidare il World ID.

Crediti: Worldcoin

L'azienda di Sam Altman è ben conscia che la scansione biometrica oculare è un argomento piuttosto sensibile per le persone, spesso associata a scenari distopici e autoritari. Ma secondo i creatori di Worldcoin, è l'unico metodo affidabile per realizzare un sistema economico dove gli attori in gioco siano persone reali e non bot utilizzati per compiere truffe.

Secondo i dati pubblicati da Tools For Humanity, attualmente sono oltre 2 milioni di persone in più di 30 paesi ad aver registrato un World ID, anche grazie all'offerta di 25 token gratis in cambio della registrazione. Sarà disponibile in 35 città in 20 paesi, ma sta venendo ostacolata dai regolatori statunitensi a causa della crisi di fiducia innescata dai vari casi di furti e crypto-truffe degli ultimi anni. Inoltre, non mancano polemiche attorno alle mosse di Worldcoin, che avrebbe reclutato mezzo milione di utenti in paesi poveri come Indonesia, Kenya, Sudan, Ghana e Cile “costruendo un database biometrico dai corpi dei poveri“, e con metodi meno ortodossi di quelli pubblicizzati, irregolari sotto leggi come il GDPR europeo.

