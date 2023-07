Sony IMX903 e IMX907: come saranno i sensori dei camera phone 2024

È sempre interessante scoprire cos'abbia in serbo Sony per l'industria, perché i suoi sensori modellano quello che poi diventa il panorama della fotografia su smartphone. Per esempio, il prossimo IMX903 sarà con buona probabilità il sensore principale di iPhone 16 Pro e Pro Max, e ad accompagnarlo ci sarebbe anche IMX907. E adesso i leaker ne stanno rivelando le specifiche tecniche, utili per capire come sarà la next-gen della fotografia mobile.

Specifiche tecniche di Sony IMX903 e IMX907, sensori fotografici next-gen

Entrambi sarebbero sensori fotografici CMOS cosiddetti “dual-layer transistor“, cioè con la stesa tecnologia Exmor T for Mobile che ha esordino con Sony Xperia 1 V. È un tipo di sensore con doppio strato dei pixel, dove fotodiodo e fototransistor sono separati affinché venga migliorata la quantità di luce assorbita ma senza aumentare il rumore.

Come l'IMX803 di iPhone 14 Pro e Pro Max, il Sony IMX903 dovrebbe rimanere a 48 MP ma aumentando le dimensioni, passando da 1/1,3″ a 1/1,12″ e con pixel non più da 1,22 ma da 1,4 μm. Ci sarebbe poi l'IMX907, che salirebbe a 50 MP con dimensioni di 1/1,14″ e pixel sempre da 1,4 μm ma con matrice sub-pixel da 0,7 x 0,7 μm rispetto a quella da 0.7 x 1.4 μm dell'IMX903, quindi con una maggiore sensibilità per luci e dettagli.

Inoltre, l'IMX907 avrebbe anche una migliore messa a fuoco grazie alla tecnologia Quad Pixel (QPAF) anziché quella Dual Pixel (DPAF) dell'IMX903. Tuttavia, l'IMX903 sarebbe comunque più performante, specialmente quando si parla di videografia, grazie a un'ampia gamma dinamica a vantaggio dei contenuti in formato HDR e Dolby Vision. Entrambi saranno il riferimento per i camera phone del 2024, secondo il leaker Digital Chat Station, con configurazioni che prevedranno lenti 1G + 7P come recentemente visto su Nubia Z50S Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le