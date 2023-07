Google aggiorna Play Games per PC: maggiore personalizzazione dei controlli

Google continua lo sviluppo di Play Games per PC, un'applicazione che consente di utilizzare in modo estremamente semplice i giochi Android anche su Windows. Dopo aver fatto affidamento per tanti anni sugli emulatori per eseguire i giochi mobile più belli anche su PC, Google offre a tutti la possibilità di usufruire dei propri titoli preferiti grazie a questa nuova app che oggi riceve un aggiornamento molto importante.

Adesso è più semplice giocare con mouse e tastiera su Google Play Games per PC

Crediti: Canva

In questo ore Google ha lanciato un nuovo aggiornamento di Play Games per PC introducendo la personalizzazione dei comandi tramite mouse e tastiera. I giocatori grazie a questo nuovo update possono impostare delle azioni specifiche per i comandi da tastiera, andando a personalizzare le funzionalità di ogni tasto.

Google è anche a lavoro per allargare il catalogo di giochi disponibili tramite l'app per Windows: nelle prossime settimane infatti arriverà su Play Games anche Garena Free Fire MAX che è attualmente in fase di rollout e disponibile per il momento soltanto in Malesia e Taiwan.

Google Play Games è arrivata in versione beta anche in Italia solo pochi mesi fa, e può essere scaricata attraverso il sito ufficiale del servizio su qualsiasi PC con Windows 10/11 che rispetti i requisiti minimi.

