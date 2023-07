Roborock S7 Pro Ultra è il robot 2 in 1 dei tuoi sogni: si pulisce e ricarica da solo

Le pulizie di casa possono essere un momento piacevole oppure uno di grande stress (non siamo tutti uguali, in fondo). Se anche voi amare rilassarvi all'ennesima potenza e vorreste ridurre al minimo il vostro apporto alle pulizie domestiche (ovviamente lo diciamo con un pizzico di ironia), allora Roborock S7 Pro Ultra è la risposta: un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si pulisce da solo e ricarica l'acqua del serbatoio in totale autonomia. Il piccoletto si occuperà della cura dei pavimenti e voi potrete monitorare il tutto grazie alle sue funzioni smart!

Roborock S7 Pro Ultra torna in sconto ad un prezzo super conveniente: il robot aspirapolvere definitivo!

Crediti: Roborock

Roborock S7 Pro Ultra è l'ultima soluzione top del brand cinese, un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di offrire quel qualcosa in più che stavi aspettando. Non solo aspira e lava le superfici di casa – a tutta forza, grazie alla potenza di aspirazione di 5100 PA – ma si trasforma nell'alleato definitivo grazie alle sue funzioni intelligenti. Il robot torna automaticamente alla base per la ricarica: una volta posizionato nella stazione si svuota e si pulisce da solo con un sistema che igienizza il mop con l'alta velocità (in modo da lasciarlo asciutto) ma è anche in grado di caricare in autonomia in serbatoio dell'acqua.

Alla prossima sessione di pulizia sarà subito pronto all'azione e voi non dovrete muovere un dito (almeno fino a quanto non sarà ora di riempire il serbatoio dell'acqua della stazione oppure di svuotare quello dello sporco). Tra le altre caratteristiche troviamo una spazzola anti-grovigli (utile per catturare peli e capelli), il sistema di lavaggio VibraRise (che utilizza le vibrazioni ad alta intensità per strofinare per bene i pavimenti) e ovviamente i controlli smart, direttamente tramite telefono.

Crediti: Roborock

Il robot aspirapolvere premium Roborock S7 Pro Ultra scende sotto i 770€ su GShopper: risparmia grazie al nuovo codice sconto e ricevi il tuo robottino in tempi celeri grazie alla spedizione rapida dall'Europa. Un'occasione super per mettere le mani sul meglio della tecnologia Roborock, puntando al risparmio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a GShopper! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le