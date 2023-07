Xiaomi MIX Fold 3 nella prima immagine ufficiale: ecco quando arriverà

Il nuovo top di gamma pieghevole di Xiaomi sta arrivando: la compagnia di Lei Jun ha dato il via alla pubblicazione dei teaser ufficiali e ovviamente si comincia bene. Xiaomi MIX Fold 3 è in dirittura d'arrivo, come confermato dalla stessa azienda: ecco cosa sappiamo finora sulla data di presentazione del prossimo flagship.

Xiaomi MIX Fold 3, la data di presentazione si avvicina: svelato il periodo d'uscita

Crediti: Twitter (Mahesh Ahir)

Nel momento in cui scriviamo Xiaomi ha svelato il periodo d'uscita di MIX Fold 3 ma non ha ancora confermato la data precisa. Il top pieghevole debutterà nel corso di un evento fissato per il mese di agosto, in linea con le precedenti indiscrezioni. Il primo teaser ufficiale mostra uno scorcio del design del dispositivo, conferma il nome commerciale e rivela anche il ritorno della partnership con Leica.

Crediti: Xiaomi

Tramite un post su Weibo – il social per eccellenza per gli utenti cinesi – l'azienda ha svelato anche che avremo un comparto con quattro fotocamere, stabilizzazione ottica OIS ed un teleobiettivo a periscopio, tutto in un corpo più sottile e leggero.

Se volete saperne di più su Xiaomi MIX Fold 3, date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le indiscrezioni trapelate finora. Non appena Xiaomi confermerà la data di presentazione precisa aggiorneremo questo articolo con i dettagli.

