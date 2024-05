ANBERNIC RG35XX H scende a 72€: è la retro console portatile che puoi collegare alla TV

Sarà per l’effetto nostalgia o per la comodità di giocare ai propri titoli preferiti del passato in ogni momento, ma questo è il periodo delle retro console. Ormai i modelli in commercio sono tantissimi ma come in ogni settore c’è sempre chi spicca: ANBERNIC è uno dei brand più affidabili (e prolifici) e il modello RG35XX H è una soluzione in grado di regalare grandi soddisfazioni, anche grazie alla porta HDMI integrata: ecco la migliore occasione del momento, grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying!

Codice sconto ANBERNIC RG35XX H: la retro console completa a tutto tondo, con spedizione gratis

Crediti: ANBERNIC

La retro console ANBERNIC RG35XX H è uno degli ultimi dispositivi del brand ed arriva con un formato differente rispetto ai modelli standard e Plus; questi adottano un design in stile Game Boy mentre la versione H presenta un orientamento orizzontale. La console portatile offre uno schermo IPS da 3,5″ (640 x 480 pixel), stick analogici ed pulsanti ABXY, insieme alla croce direzionale, i trigger dorsali e il resto dei tasti di rito. La batteria è un’unità da 3.300 mAh (per un’autonomia fino a 8 ore circa) e non manca un motore di vibrazione; inoltre il dispositivo presenta un’uscita HDMI e può essere collegato in tutta comodità al televisore o ad un monitor. A muovere il tutto troviamo un chipset quad-core H700, con CPU Cortex-A53, 1 GB di RAM e 64 GB di storage (più una micro SD da 128 GB). Presenti all’appello il WiFi Dual Band e il Bluetooth 4.2.

Crediti: ANBERNIC

La retro console ANBERNIC RG35XX H scende di prezzo grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying: solo 72€ con spedizione gratis! Basta semplicemente utilizzare il coupon che trovi nel box qui sotto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

