Xiaomi MIX Fold 3: cosa aspettarsi dal prossimo pieghevole

La compagnia di Lei Jun è ormai divenuta esperta nel campo degli smartphone pieghevoli e ovviamente è impossibile non aspettarsi un nuovo capitolo anche quest'anno. Nel nostro approfondimento facciamo il punto della situazione e abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni dedicate a Xiaomi MIX Fold 3: ecco quanto trapelato finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita del prossimo foldable.

Xiaomi MIX Fold 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento gli indizi sul nuovo pieghevole sono ancora incompleti e sparsi, con dettagli sconnessi e poche informazioni. Tuttavia è possibile cominciare a farsi un'idea di quali saranno le novità proposte dalla casa cinese. In termini di design non ci aspettiamo grandi stravolgimenti: Xiaomi MIX Fold 3 sarà ancora una volta un pieghevole in-fold, con uno schermo che si chiude su sé stesso (proprio come il precedente MIX Fold 2).

MIX Fold 2

Ovviamente è impossibile non aspettarsi ancora una volta delle migliorie in fatto di spessore e peso: ricordiamo i 5,4 mm (da aperto) e i 262 grammi del predecessore, numeri di tutto rispetto. Probabilmente rivedremo la cerniera Micro Waterdrop, magari con delle ulteriori ottimizzazioni per rendere il dispositivo ancora più sottile e leggero ed una grinza del display invisibile. Un'altra novità costruttiva dovrebbe essere la certificazione IP6x contro acqua e polvere.

MIX Fold 2

Non ci sono dati tecnici per quanto riguarda il display ma secondo i leak dovremmo avere una novità per quanto riguarda il pannello interno. A questo giro potrebbe esserci una Under Screen Camera, ossia la fotocamera sotto lo schermo (già presente a bordo della gamma Samsung Galaxy Z Fold e sperimentata da Xiaomi con MIX 4).

MIX Fold 2

Ricordiamo, infatti, che Xiaomi MIX Fold 2 monta un punch hole esterno (per ospitare la selfie camera) ed un display interno senza alcuna fotocamera. Stavolta potrebbe non esserci alcun foro, ma una fotocamera sotto il display anche all'esterno.

In termini di dimensioni potremmo aspettarci ancora una volta dei pannelli da 6,52″ (esterno) e da 8,02″ (interno), AMOLED/OLED e con refresh rate avanzato (120 Hz o superiore). A proposito di quello interno, chissà se vedremo la tecnologia Eco² OLED Plus vista a bordo del foldable Samsung di quarta generazione.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Xiaomi MIX Fold 3 sarebbero basate sullo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultima soluzione di punta targata Qualcomm, un chipset octa-core a 4 nm TSMC con 1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 4 x 2,8 GHz A715/710 + 3 x 2,0 GHz A510. Lato memorie dovremmo trovare 16 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0 da 512 GB/1 TB.

Non ci sono ancora dettagli sulla batteria ma i leak fanno riferimento all'introduzione del supporto alla ricarica wireless (con una potenza di 50W).

MIX Fold 2

I dettagli tecnici continuano con il comparto fotografico ma solo con una novità: il nuovo pieghevole di Xiaomi dovrebbe presentare un teleobiettivo con zoom a periscopio, una soluzione ben più performante dei 2X di MIX Fold 2. Si tratta di una obiettivo dotato di una struttura periscopica implementata sul prisma, in grado di raggiungere una maggiore lunghezza focale senza impattare sulle dimensioni del terminale.

Non ci sono ancora conferme ma possiamo aspettarci il ritorno della collaborazione con Leica.

Xiaomi MIX Fold 3 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Xiaomi MIX Fold 3 è ancora un mistero: un noto insider punta in direzione della seconda metà del 2023, probabilmente durante il mese di ottobre. Non ci sono ancora indiscrezioni sul prezzo di vendita del prossimo pieghevole; ricordiamo che l'attuale MIX Fold 2 ha debuttato in Cina (non mai arrivato in versione Global) a circa 1.184€ al cambio (ossia 8.999 CNY).

