Fold, Wing, Edge? No, sarà OnePlus Open il primo pieghevole

È da quando esistono voci di corridoio sulla sua esistenza che ci si interroga su quale sarà il nome del primo smartphone pieghevole OnePlus. Solitamente, quando escono le voci di corridoio su un nuovo smartphone sono accompagnate dal suo nome, ma trattandosi di una nuova categoria di prodotto e quindi di una linea inedita, si è generata una certa confusione. C'è chi lo chiamava OnePlus Fold, chi invece OnePlus V Fold, ma il leaker Max Jambor è stato categorico: sarà OnePlus Open il suo nome commerciale.

OnePlus is taking a different approach on the name for it’s very first foldable Smartphone! Let me introduce it to you: OnePlus Open 👐 pic.twitter.com/srXw35UC8j