Niente più segreti, OnePlus V Fold: svelata la scheda tecnica

Prima sono trapelate le immagini ufficiose, adesso abbiamo anche la scheda tecnica a delineare in maniera più completa il profilo di OnePlus V Fold. Dubbi a parte sul nome (c'è chi lo chiama semplicemente OnePlus Fold, senza la “V”), è grazie a questi leak se possiamo sapere con discreto anticipo come sarà fatto quello che di fatto sarà il primo smartphone pieghevole firmato OnePlus.

Ecco la scheda tecnica di OnePlus V Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda

Partiamo dall'esterno, dove OnePlus V Fold avrebbe uno schermo AMOLED (forse LTPO) da 6,3″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, mentre internamente il pannello, sempre a 120 Hz, sarebbe un 7,8″ 2K. Chi si aspettava un seguito spirituale del compatto OPPO Find N2 (5,54″ e 7,1″) potrebbe rimanere deluso, dato che il foldable OnePlus dovrebbe avere dimensioni abbastanza standard per il settore. Come prevedibile, la piattaforma hardware sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, SoC di riferimento per il mondo dei top di gamma quale sarà questo modello.

Ad affiancarlo ci sarebbero 16 GB di RAM e 256 GB di ROM (probabilmente con anche altri tagli di memoria) e una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC da 67W. Sul posteriore ci sarà anche una tripla fotocamera Hasselblad da 48+48+64 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo, seppur manchino dettagli sui sensori usati, e una selfie camera punch-hole da 32 MP fuori e da 20 MP dentro. Infine, viene menzionato il software, cioè Android 13 con OxygenOS 13.1, oltre all'iconico Alert Slider e il sensore ID laterale.

OnePlus V Fold pare avere tutte le carte in tavola per poter fare concorrenza ai vari Huawei Mate X3, Samsung Galaxy Z Fold 5, Xiaomi MIX Fold, Google Pixel Fold e Honor Magic V2, specialmente perché a differenza di Xiaomi e Huawei si rivolgerà anche e soprattutto alla platea occidentale. Manca la data ufficiale, anche se non mancherebbe molto, ma attenzione anche a OPPO Find N3.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le