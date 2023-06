OnePlus (V) Fold: immagini ufficiose del primo pieghevole

Finora c'è stato un certo alone di mistero attorno al primo smartphone pieghevole firmato OnePlus, a partire dal nome. C'è chi lo chiama OnePlus Fold, chi pensa che si chiamerà OnePlus V Fold, ma il risultato è sempre lo stesso, cioè l'esordio della compagnia di Pete Lau all'interno del settore dei foldable. E adesso ne abbiamo un assaggio ben più concreto, grazie alle immagini render pubblicate dal noto insider OnLeaks che ce ne svelano le fattezze.

Il primo smartphone pieghevole di OnePlus è stato svelato da queste immagini render

Chi si aspettava un OnePlus 11 pieghevole rimarrà sorpreso del contrario, perché OnePlus (V) Fold è diverso nella sua estetica, seppur non in maniera radicale. Vediamo infatti mantenuto il modulo fotografico rotondo, che però è stato spostato al centro della scocca probabilmente per ragioni ingegneristiche, visto che nei pieghevoli la struttura interna è differente rispetto agli smartphone tradizionali. Quella che vediamo è una tripla fotocamera dotata di ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale (probabilmente con zoom 5x), con il flash LED che è spostato nell'angolo in alto a sinistra mentre al centro c'è in bella vista il logo Hasselblad.

Immancabile l'iconico Alert Slider sul frame (destro da chiuso, sinistro da aperto), per un pieghevole che dovrebbe offrire uno schermo AMOLED LTPO 2K a 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, batteria da 4.800 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W, sensore fotografico principale Sony IMX890 da 50 MP, ultra-grandangolare e selfie camera OV32C da 32 MP. Se così fosse, OnePlus V Fold sarebbe molto simile (se non uguale) al prossimo OPPO Find N3: somiglianze a parte, ad accompagnarlo potrebbe esserci l'ancora segreto OnePlus V Flip, per un evento di cui conosciamo già la data di presentazione.

